DPJ : Ben Youssouf Keita, ex-député de l’UFDG, auditionné !

Convoqué pour « Trouble à l’État », l’ex-député de l’UFDG, Ben Youssouf Keita, a été auditionné ce jeudi 23 juillet 2020, par la Direction centrale de la police judiciaire, à Kaloum. Son avocat, Me Mohamed Traoré, a indiqué qu’il s’est prêté à toutes les questions posées dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui, avant de préciser que les « questions ont essentiellement tourné autour de l’organisation de la manifestation du 20 juillet 2020, sa participation dans l’organisation, les préparatifs, de cette manifestation » du FNDC.

« Apparemment, les infractions ou l’infraction qui lui est reproché semble se reposer essentiellement sur son appartenance à un parti politique qui est membre du FNDC. Sinon, sur le plan des actes et manœuvres qui sont visés par l’article 561 du Code pénal, il n y’a eu aucun élément tangible pour pouvoir mettre en cause la responsabilité de Monsieur Keita dans quelles que infractions que ce soient », a souligné Me Traoré.

En ce qui concerne l’infraction reproché à son client, l’avocat a placé ses réserves. « Il est vrai que j’ai été l’un des premiers à critiquer cette formulation. Parce que dans le Code pénal guinéen, il n’existe pas une infraction appelée simplement Trouble à l’État. Il y a bien sûr un chapitre appelé Trouble à l’État par dévastation, par destruction et par, disons, pillage. Donc, en formulant l’infraction comme elle l’a fait, je pense que la DPJ n’a pas suffisamment respecté les dispositions du Code pénal. Mais comme il a été indiqué dans la convocation qu’il s’agissait d’une enquête basée sur l’article 561 du Code pénal, nous savons qu’il s’agit du délit de manœuvre, acte de nature à compromettre la sécurité publique et à porter une atteinte grave à l’ordre public », a-t-il expliqué.

Me Mohamed Traoré a ajouté qu’à l’issue de l’audition, « on nous a demandé de rentrer (à la maison) et qu’en cas de besoin, on nous fera appel ».

Affaire à suivre…

Balla Yombouno