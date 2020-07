Au compte de la session 2020, la commune de Kaloum a 4 937 candidats dont 2 331 filles qui affronteront les examens nationaux. L’annonce a été faite ce jeudi 23 juillet 2020, par Ibrahima Yattara, le directeur communal de l’éducation de Kaloum, lors d’un entretien qu’il a accordé à un reporter du Djely.

Détaillant ces statistiques, il a indiqué qu’au “niveau du primaire, c’est-à-dire l’enseignement général et le franco-arabe (CEP), ils sont 2 152 candidats dont 1 007 filles. Au niveau du BEPC, nous allons présenter 1 221 candidats y compris l’enseignement général et le franco-arabe, dont 580 filles. Au niveau du baccalauréat, avec tous les trois profils confondus, on présentera 1 564 candidats dont 744 filles. Au total, nous avons 4 937 candidats dont 2331 filles”, dans la commune de Kaloum, a-t-il annoncé.

Sur le déroulement de ces examens, M. Yattara a indiqué que la commune de Kaloum utilisera pour ces examens 18 centres. “Au niveau du primaire, on nous réservera 7 centres, 6 centres au niveau du bac et 5 centres au niveau du BEPC. Il y aura 2 surveillants par salle et 25 élèves dans chaque salle”.

Aux candidats, le DCE leur « demande d’avoir confiance en soi, de respecter tout ce qu’il y a comme mesure, de compter sur leurs propres forces, de ne pas compter sur les aides extérieures. Que s’ils apprennent correctement leurs leçons, ils pourront avoir aisément leur examen ; et de se préparer davantage ». Quant aux parents d’élèves, Ibrahima Yattara leur rappelle qu’ils « ne doivent pas s’immiscer dans les problèmes de corruption. Chaque élève n’a qu’à compter sur sa propre force. Le sujet sera à la hauteur de tout le monde », dit-il.

Balla Yombouno