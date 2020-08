Winning Consortium Simandou lance son programme d’assistance aux communautés à travers le projet d’entretien routier entre le port fluvial de Morebaya et Maférinya

Guinée, 19 Août 2020 – Winning Consortium Simandou a officiellement entamé ce mercredi 19 août 2020 les travaux de réparation de la route reliant le port fluvial de Morebaya à la communauté de Maférinya. La route débute au port fluvial de Morebaya et se termine à Maférinya. D’une longueur totale de 16,8 km, elle sera la route principale reliant Maférinya aux villages avoisinant le port fluvial de Morebaya. On trouve actuellement tout au long de cette route de nombreux points inondés car il s’agit d’une chaussée à base de sol en terre. Ceci s’explique par la saison des pluies qui voit apparaitre de grandes flaques et retenues d’eau, rendant la circulation extrêmement difficile. Une fois les travaux de réparation terminés, l’usage de cette route sera à nouveau possible et la circulation sera fluide, offrant des conditions de transport sécurisées pour la communauté locale.

Ce projet fait partie du plan d’assistance aux communautés et populations initié par le Consortium SMB Winning en Guinée, et particulièrement par le Winning Consortium Simandou. En réponse aux difficultés colossales liées à la disponibilité du personnel et des équipements durant la pandémie, le Consortium a mis en place une équipe de maintenance principalement composée d’ingénieurs et de techniciens guinéens, avec une proportion d’emploi local relativement élevée. L’ensemble de ce processus de remise à niveau et de maintenance veillera à respecter strictement les normes de construction et les mesures de protection de l’environnement pour assurer la qualité du projet.

La Société de Coopération Économique et Technique de Construction du Huayu basée en Guinée appuiera également WCS dans ce projet d’entretien.