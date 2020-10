A moins de deux semaines de l’élection présidentielle du 18 octobre, l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a entamé ce lundi une longue tournée à l’intérieur du pays.

« Je sillonnerai nos villes et nos villages pour rencontrer le peuple guinéen et partager ma vision afin d’unir et servir notre pays », a annoncé dans un message posté sur les réseaux sociaux le candidat de l’UFDG, soutenu par l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD).

Départ pour une tournée à travers la #Guinee. Je sillonnerai nos villes & nos villages pour rencontrer le peuple guinéen et partager ma vision afin d’unir et servir notre pays. Échanges, partages et détermination pour remporter notre combat pour l’alternance démocratique ! pic.twitter.com/Z2GSV6Mbdj — Cellou Dalein Diallo (@Cellou_UFDG) October 5, 2020

Cette tournée du principal adversaire du président Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010 et candidat à un troisième mandat, intervient quelques jours après « l’attaque » du cortège du Premier ministre et directeur de campagne du RPG à Labé et à Dalaba.

Des incidents qui ont entraîné des représailles contre des partisans de l’ex-chef de file de l’opposition guinéenne en Haute-Guinée, notamment à Kankan où le siège local de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a été saccagé par des militants du parti présidentiel.

Ces derniers jours, des militants du RPG menacent d’empêcher la délégation de l’opposant de faire sa tournée en Haute-Guinée, bastion historique du président Alpha Condé.

Reste à savoir si l’ancien Premier ministre parviendra à se rendre dans cette région qui s’est illustrée ces derniers mois par une forte contestation de la gouvernance du régime en place.

Thierno Diallo (@cireass)