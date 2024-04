Energie : le CNT ratifie la convention relative au projet de construction d’une centrale de gaz liquéfié et d’unités de production de 1800 MW

Les conseillers du CNT réunis en session plénière ce jeudi 24 avril 2024, ont examiné et adopté à l’unanimité la convention d’établissement relative au développement des projets de gaz naturel liquéfié et d’unité de production énergétique électrique d’une capacité globale de 1800 (MW) en République de Guinée. Ce projet a été signé le 16 mars 2023, entre West Africa Group LNG INC, Helios Energy infrastructures SCS et la République de Guinée.

Le projet dont la réalisation est prévue pour une durée de 18 mois, permettra à la Guinée de dépasser largement ses capacités énergétiques qui sont actuellement de 1203 MW, de toutes les sources confondues (thermique et barrage hydraulique).

A en croire le président du CNT, le gaz naturel liquéfié dont il s’agit est un gaz naturel de qualité commerciale condensé à l’état liquide et principalement composé de méthane. Pour Dr Dansa Kourouma, à l’issue de la mise en œuvre de cette convention, il est attendu de West Africa Group LNG, la livraison d’un réseau d’approvisionnement et de distribution du gaz naturel liquéfié dans notre pays.

Du rapport de la commission des affaires économiques et du développement durable, il ressort que la convention d’établissement a pour de « promouvoir le gaz naturel (GNL) en Guinée, combustible avantageux pour la production d’énergie électrique à moindre coût au profit de l’économie nationale. Notamment pour le développement des secteurs minier, industriel, énergétique. Elle vise à aider l’Etat et Electricité de Guinée (EDG) à combler en partie la quantité d’énergie dont ils ont besoin pour l’amélioration de la desserte en électricité ».

Il est également précisé dans ce même rapport que la convention « permettra à West Africa LNG Group (WALNG) de construire un réseau d’approvisionnement et de distribution du gaz naturel liquéfié en République de Guinée ».

Par ailleurs, les bénéfices attendus de ce projet se résument comme suit :

1- Le gaz naturel est le combustible le plus optimal pour l’extraction et la transformation de la bauxite et les autres secteurs de l’économie guinéenne ;

2- Il est abondant, propre, et à un coût plus abordable par rapport aux autres types de combustibles ;

3-Les compagnies minières vont réaliser des bénéfices substantiels en utilisant le gaz naturel au lieu du diesel ou du fioul lourd (HFO) ;

4- La trésorerie guinéenne enregistrera une augmentation des revenus miniers grâce à la construction d’installations à forte valeur ajoutée telles que des raffineries d’alumine et d’autres unités industrielles ;

5- Le gaz naturel contribuera à la protection de l’environnement et de la santé en République de Guinée.

Pour le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara, le gaz naturel est l’une des meilleures options pour la Guinée non seulement pour sa compétitivité en termes de coût, mais aussi de ses avantages environnementaux. Le GNL est par ailleurs, selon Aboubacar Camara, fonctionnellement le combustible le plus adapté au traitement de la bauxite et du fer. Le ministre de préciser en outre : « le coût d’investissement de ce projet est de 3 milliards de dollars USD avec la création de milliers d’emplois. Les emplois directs ne sont pas moins de 2000 et ceux directs se situent pratiquement aux alentours de 7 à 8000 », note-t-il

Fodé Soumah