Après plusieurs villes des régions de la Basse, Moyenne et Guinée forestière, le président du Parti des démocrates pour l’espoir (PADES) était l’hôte de ses militants et sympathisants de la ville de Kankan, ce mercredi 14 octobre 2020. Dr. Ousmane Kaba a profité du meeting qu’il a animé au rond-point Komarala-Loisirs pour rappeler à ses adversaires politiques que cette période est faite pour vendre son projet ou présenter son bilan et non pour attiser les haines entre les citoyens, rapporte le correspondant du Djely basé en Haute-Guinée.

Devant une foule acquise à sa cause qui l’attendait au quartier kankancoura, le leader et candidat du PADES est arrivé dans le Nabaya tard dans la soirée de ce mercredi. Après avoir fait un petit tour de la ville, Dr. Ousmane Kaba a animé un meeting. Dans son discours, le fondateur de l’Université Koffi Annan de Guinée a livré un message dans lequel il s’en est pris au régime du président Alpha Condé suite aux violences qui ont émaillé la ville de Kankan dimanche et lundi derniers. « Si pendant 10 ans, vous n’avez pas pu construire de routes, créer d’emplois aux jeunes, permettre au pays de décoller économiquement, ne mettez pas les paisibles citoyens en branle. Aujourd’hui, votre gouvernance a montré toutes ses insuffisances face aux besoins des Guinéens. Mais ce pays ne basculera jamais, car nous comprenons votre stratégie de diviser pour régner. J’invite le peuple à une union sacrée afin de chasser Alpha Condé de Sekoutoureyah, car il ne peut pas. Et [comme] il ne peut pas, le PADES peut apporter du bonheur aux Guinéens », a-t-il déclaré.

Profitant du bain de foule auquel il s’est offert, Ousmane Kaba a demandé au président Alpha Condé d’aller se reposer. « Pr. Alpha Condé, puisque vous ne pouvez pas, reposez-vous », a lancé le candidat du PADES à la présidentielle du 18 octobre 2020.

Plus de cinq millions de Guinéens seront appelés aux urnes ce dimanche pour élire le prochain président de la République. Douze candidats se disputent le fauteuil présidentiel, mais l’on se dirige vers un duel entre le président sortant, Alpha Condé, candidat à sa propre succession pour un troisième mandat, et son principal opposant Cellou Dalein Diallo.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com