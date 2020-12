Comme à chaque approche des fêtes de fin d’année, la Direction générale de la police nationale a annoncé ce jeudi 24 décembre avoir pris des dispositions pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour le Grand Conakry qui comprend la capitale guinéenne et ses environnantes de Coyah et de Dubréka, ce sont 4 500 policiers qui vont y être déployés. Par ailleurs, il est formellement interdit aux conducteurs de motos de prendre plus d’un passager (deux personnes maximum sur une moto).

Par la voix du directeur adjoint de la communication et des relations publiques du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le commandant Mory Kaba, via un communiqué du département de tutelle, a rappelé que « dans le cadre de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, la direction générale de la police nationale, à l’approche des festivités de fin d’année notamment les 24, 25, 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, a envisagé plusieurs mesures dont entre autres :

Assurer la canalisation pour la fluidité de la circulation ;

Maintenir l’ordre sur les voies publiques ;

Surveiller et assurer la sécurité des lieux de prières et de regroupement de personnes ;

Effectuer des patrouilles pédestres et motorisées ;

Appliquer et faire appliquer les mesures d’urgence sanitaires. »

D’après le commandant Mory Kaba, pour l’accomplissement de ces missions, la Direction générale de la police nationale – en plus des consignes – a donné des orientations à l’ensemble des services tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays. Chacun en ce qui le concerne établit des plans d’actions visant à atteindre les objectifs qui lui a été assigné.

Le nombre de personnes sur une moto limité à deux

Par la même occasion, la Direction générale de la police nationale annonce qu’à compter de ce jour du 24 décembre 2020 seul le conducteur et un seul passager seront autorisés à circuler sur une moto.

« Tout contrevenant à cette mesure verra sa moto immobilisée et confisquée jusqu’à nouvel ordre », a-t-il prévenu.

Balla Yombouno