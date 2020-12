Le groupe SONOCO lance SALAM, une marque de boissons Made in Guinea

Une nouvelle gamme de boissons naturelles voit le jour en Guinée ! SALAM, de l’entendement de ses promoteurs ‘sourire‘, c’est son nom ; d’où le slogan : #SALAM, souriez à la vie ! Il s’agit d’une large gamme de boissons non alcoolisées, hydratantes et nutritives composée d’eau minérale et aromatisées en fraise, citron, coco & citron vert ; des sodas et des jus de divers fruits. Elle est disponible sous format cannette de 15, 25 et 33 centilitres, mais aussi en bouteilles de 33, 50 et 150 centilitres à des prix défiant toute concurrence, selon ses promoteurs.

La marque SALAM a été officiellement lancée ce mercredi 23 décembre par Agro Food Industrie, une filiale du groupe SONOCO, lors d’une conférence tenue au siège de l’industrie sis à Sonfonia, dans l’enceinte de l’usine ‘Moulins d’Afrique’ appartenant également au groupe SONONCO.

C’est par une prestation humoristique sur l’importance des boissons de la marque SALAM que la cérémonie a démarré, en présence de représentants des ministères du Commerce et du Budget et de l’Office chargée de la lutte contre la drogue et le crime organisé, mais aussi de plusieurs de leurs partenaires, notamment du secteur bancaire.

Dans son intervention, Jean Ntambwe, le directeur marketing et commercial du groupe SONOCO, est revenu sur l’origine d’Agro Food Industrie, la marque mère de SALAM. « Agro Food a commencé en 1992 par importer et distribuer des produits du grand multi national qui est le leader mondial de la nutrition, de la santé et du bien-être (dont il a servi durant une vingtaine d’années en Afrique, ndlr). Et en 2020, Agro Food Industrie a achevé et terminé la construction d’une usine de production de boissons rafraichissantes, sans alcool avec une technologie de pointe pour produire et distribuer la marque SALAM », a-t-il rappelé, ajoutant qu’une large campagne de communication sera lancée pour vulgariser la notoriété de la marque et satisfaire ainsi toutes les soifs de la population.

Pour sa part, Boubacar Diallo, partenaire et distributeur de la marque basé à Siguiri, s’est voulu rassurant quant au retour des premiers consommateurs sur la qualité des boissons. « A Siguiri et ses pays limitrophes, on avait beaucoup de soucis du point de vue (de l’approvisionnement des) boissons, sodas et autres. On partait jusqu’à Lomé (capitale du Togo) pour faire des commandes en boissons. Des fois, ça faisait beaucoup de temps pour nous livrer les produits, mais depuis l’arrivée de la marque SALAM, il y a eu un ouf soulagement au niveau de la population (…) Actuellement, ce n’est pas que la Guinée qui bénéficie des retombées de la marque SALAM, parce qu’on m’appelle depuis la Sierra Leone pour des commandes », a-t-il témoigné.

De son côté, Elhadj Mamadou Saliou Diallo, le président directeur général (PDG) du groupe SONOCO, a remercié tous ceux de près ou de loin ont contribué à l’expansion de son groupe, comme son premier employé Boubacar Barry qui est parti de magasinier à directeur général adjoint de la filiale ‘Moulins d’Afrique’. « On ne peut pas évoluer sans des ressources humaines qualifiées, on ne peut pas avoir de ressources humaines qualifiées avec les nationaux seulement. On a évalué dans le monde entier, on est parti en France où on a négocié avec des cadres qui évoluent dans des multinationales. Aujourd’hui, si vous voyez qu’on est arrivé là où nous sommes, qu’on est en train de penser à ceci, c’est grâce à des cadres qui ont évolué au niveau mondial dans l’agroalimentaire », a t-il expliqué.

La rencontre a pris fin par une cérémonie de remise de cadeaux au jeu concours SALAM, organisé sur les plateformes réseaux sociaux de la marque et une visite de l’usine de boissons, avant de clôturer en beauté avec un cocktail en toile de fond la dégustation des différentes variétés de ses boissons.