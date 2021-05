Les propos tenus dernièrement par le premier ministre au sujet des enquêtes sur les tueries enregistrées dans le sillage des manifestations politiques continuent à susciter des réactions. En somme, dans l’émission “On refait le monde“ de Djoma Media, Ibrahima Kassory Fofana avait imputé le blocage des procédures d’enquête aux familles des victimes. Des familles, disait-il, manipulées par les formations politiques de l’opposition. Eh bien, dans la même émission, Aliou Bah, le leader du Mouvement démocratique libéral (Model) trouve que telles allégations venant du chef du gouvernement sont gravissimes. D’autant qu’elles en rajoutent aux douleurs que les familles des victimes endurent déjà du fait de la disparition tragique de leurs proches.

Aliou Bah juge que les propos de Kassory Fofana sont à la fois hallucinants et choquants. « Nous aimons tous nos enfants et nous tenons à eux. Mais si on tue des Guinéens, que l’un des plus hauts responsables de l’État trouve comme argument, que parce qu’il y a un obstacle à ce qu’on leur rende justice, c’est absolument hallucinant, c’est même choquant. Kassory Fofana a dit beaucoup de choses qui choquent mais ce jour-là, il a davantage choqué les Guinéens. » a martelé le jeune leader.

Au-delà, Aliou Bah estime que cette façon des autorités de se défausser de manière quasi-systématique sur l’opposition est illustrative de leur incapacité à répondre aux aspirations des citoyens. « Si dans ce pays, on dit toujours que c’est l’opposition qui empêche le développement, qui empêche les investisseurs, c’est elle qui empêche à ce qu’on organise la coupe du monde, ça n’a pas de sens. Qu’il (le premier ministre, ndlr) démissionne alors », lance-t-il alors au chef du gouvernement.

Quant aux accusations portées par le premier ministre à l’endroit des familles des victimes, elles sont tout simplement insensées du point de vue d’Aliou Bah. « De toutes ces familles, personne ne peut voir son enfant assassiné et qu’il se trouve qu’il y a des gens sérieux pour des besoins d’enquête, pour élucider le fait et porter la situation à la justice et que cette personne fasse un obstacle à cela. » a-t-il indiqué

Ali Mohamed Nasterlin