EURO 2020: le football pour tous avec StarTimes

La compétition de football la plus attendue de l’année arrive.

L’Euro 2020 débute le 11 juin et en tant que diffuseur officiel, StarTimes s’est engagé à ce que chaque fan de football d’Afrique puisse profiter pleinement du tournoi.

« Après ce que nous avons traversé, l’Euro 2020 est plus qu’un tournoi de football. Il est le signe que le monde est de nouveau en mesure de célébrer ensemble. Pendant un mois, de l’Afrique à l’Europe, de l’Amérique du Sud à l’Asie, les fans de football vont chanter, pleurer et rire ensemble en regardant ce tournoi palpitant. Cela va être superbe, » explique Philippe Zou, directeur du centre des contenus de StarTimes.

« Mais par le passé, les fans africains devaient payer des sommes importantes pour regarder les grandes compétitions. Cette fois, StarTimes lancera des offres spéciales pour garantir que chaque famille africaine puisse prendre part à cette fête du football. »

Opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, StarTimes retransmettra les 51 matchs du tournoi en direct et en haute définition (HD). Les commentaires des matchs seront disponibles en langues internationales (français, anglais et portugais) et locales. Et les matchs seront diffusés sur toutes les plateformes, satellite et TNT ainsi que sur l’application de streaming StarTimes ON.

« En proposant plus d’options pour regarder les matchs, nous cherchons à répondre aux besoins de chacun. Que vous viviez à la campagne ou en ville, que vous suiviez les matchs à la télévision ou sur votre téléphone, que vous les regardiez en direct ou en replay, StarTimes vous offrira la meilleure expérience possible. »

L’Euro avait dû être repoussé en mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 et se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochain. Il s’agit de la 16e édition de ce tournoi qui verra 24 équipes nationales s’affronter pour le titre de champion d’Europe.

Le tournoi débute par le match entre l’Italie et la Turquie le 11 juin à Rome.