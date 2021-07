CONTENU LOCAL : la  MCI vole au secours des communautés impactées de Konta

Le groupe Marine Contracting & Infrastructure, qui a construit le port de Konta dans la préfecture de Forécariah, a échangé ce samedi 10 juillet avec les représentants de la communauté impactée. Les échanges ont porté sur les raisons du report du pèlerinage des ressortissants qu’elle devrait prendre en charge. Et une enveloppe symbolique a été offerte à la communauté pour la fête de Tabaski.

Cinq personnes dont deux femmes devaient se rendre à la Mecque pour le pèlerinage cette année au compte de la société Marine Contracting and Infrastructure. Mais à cause du coronavirus, ça a été reporté pour l’année prochaine. Après ce report, la société est venue en aide à la communauté en leur offrant des enveloppes symboliques à quelques jours de la fête de Tabaski.

Récemment le gouvernement guinéen a signé un contrat avec MCI pour gérer et développer toute la zone de Konta et allant jusqu’à Kindia : « Comme ça, on compte beaucoup sur votre aide au niveau de la communauté, vos conseils. Vous pouvez compter sur nous sur tout ce qui est développement, effort communautaire par rapport à tous ces projets… », explique le DGA du MCI.

Momodouba Sakhon président de district de Konta salue le geste : » nous sommes très contents de tout ce que la société fait pour la communauté depuis qu’elle a démarré la construction du pont. Et cette année, elle a décidé d’envoyer nos parents à la Mecque mais Dieu ne l’a pas voulu à cause du Covid-19. Malgré tout cela, ils ont fait appel à la communauté en les remettant des enveloppes symboliques à l’approche de la fête de Tabaski, vraiment cela nous réconforte parce que certains pensaient que cela n’allait pas aboutir et nous les portons confiance qu’un jour ils enverront nous parents à la Mecque après la pandémie du Covid-19 ».

Pour Bouzakher Adnen, directeur général adjoint de MCI (Marine Contracting and Infrastructure) : « Aujourd’hui pour nous, c’est une journée spéciale parce qu’ on reçoit nos parents du district de Konta. Nos relations avec la communauté de konta durent depuis deux ans. On tient à confirmer notre engagement avec cette communauté à travers le président de la communauté. Nous intervenons dans le corridor Sud, pour développer les infrastructures au niveau de la Guinée pour l’intérêt des miniers qui vont servir aussi au développement des différents axes routiers et chemin de fer de toute la zone de Kindia et Forecariah ».

Et de poursuivre : « MCI avait offert à nos parents de konta un voyage à la Mecque cette année, malheureusement à cause de la pandémie ce voyage n’a pas pu avoir lieu. Donc nous les avons invités aujourd’hui pour les rassurer notre engagement et à faire un geste avant les prochaines fêtes ».

Les bénéficiaires à leur tour n’ont pas caché leur satisfaction. C’est le cas de Hadja Bountouraby Camara : « Nous sommes contents de ce geste de MCI à l’approche de la fête de Tabaski. Vous n’êtes pas sans savoir qu’elle était prête à envoyer nos parents à la Mecque, mais à cause du coronavirus ça n’a pas eu lieu. Mais nous leur portons confiance qu’ils vont respecter leur promesse l’année prochaine ou après la pandémie ».

Balla Yombouno