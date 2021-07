COYAH : le préfet Aziz Diop menace…

En marge de la campagne de reboisement de CIPAD Guinée, à Wonkifong-Centre, ce vendredi 30 juillet 2021, le préfet de Coyah Aziz Diop a fait savoir que plus aucun microprojet ne sera validé chez lui si la dimension environnementale n’est pas prise en compte.

« On a pris des engagements au niveau de Coyah. Dans le cadre de la décentralisation, nous avons exhorté et instruit les maires. Aucun projet PDL (programme de développement local, ndlr) ne sera validé par la préfecture si on n’intègre pas la dimension périmètre forestier. Et chaque maire dans son plan de développement local réserve au moins entre 5 à 10 hectares qu’on peut reboiser et entretenir ; qu’on peut appeler dans le jargon approprié ‘forêt communautaire’. Ça pourrait nous aider à ce que l’équilibre climatique dont nous avons besoin pour que notre cadre de vie soit amélioré », a-t-il déclaré.

Élisabeth Zézé Guilavogui