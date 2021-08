LOLA : évasion de neuf prisonniers, le régisseur et son assistant mis aux arrêts !

Une évasion de prisonniers vient d’être signalée dans la préfecture de Lola, en Guinée forestière, située dans le sud du pays, à plus de 1 000 kilomètres de Conakry.

Selon le juge de paix de la préfecture, une enquête est déjà ouverte. « Il y a eu effectivement évasion de prisonniers à la prison civile de Lola. Il y a de cela une semaine. Ils sont au nombre de 9 prisonniers à prendre la poudre d’escampette. Dès qu’on a reçu cette information du régisseur, on a ouvert une information judiciaire, comme le recommande la loi, pour “évasion et complicité d’évasion”. On a confié le dossier à la gendarmerie territoriale de Lola pour les fins d’enquêtes. Quand on aura les PV, le juge d’instruction va se mettre au travail pour émettre éventuellement des mandats », a indiqué le juge par intérim Diallo Mamadou Siradjo.

Et d’ajouter : « Pour l’instant, on n’a pas mis main sur tous ceux qui étaient sur les lieux. Mais, le régisseur et son assistant sont à la gendarmerie territoriale de Lola pour être entendus ».

Évoquant les circonstances de cette évasion, le juge par intérim du palais de justice de Lola a précisé qu’il n’y a pas eu de casse. « C’est pourquoi nous voulons savoir toutes les circonstances de cette évasion », a martelé Mamadou Siradjo Diallo.

