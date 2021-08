N’ZÉRÉKORÉ : un responsable du RPG, démis de ses fonctions, révèle des cas de détournements…

Dans la capitale de la région forestière, rien ne semble aller entre Abdoulaye Condé, ancien secrétaire général de la section Horoya 1 et 2 et les membres du bureau régional du RPG/Arc-en-ciel de N’Zérékoré. Démis de ses fonctions pour des raisons qui ne sont pas encore révélées, Abdoulaye Condé vient d’accuser certains responsables du parti du président Alpha Condé, dans cette partie du sud du pays, du détournement de 400 sacs de riz, qui étaient destinés aux responsables, militants et sympathisants du RPG ; mais aussi d’une importante somme d’argent.

L’affaire remonte au mois de ramadan passé. « Comme il est de coutume chez le président Alpha Condé d’apporter une assistance à ses militants, cette année pendant le mois de ramadan, le chef de l’État a amené à N’Zérékore 1 000 sacs de riz. Donc, dès que ces sacs de riz sont venus, le préfet a appelé les secrétaires généraux du parti à la préfecture, pour leur faire un compte rendu avant de leur remettre le don. Les nommés Daouda Koulibaly, Maladie Keita et Issa Keita, comme ils sont proches du coordinateur régional du RPG, sont allés enlever environ 400 sacs, pour aller les placer dans un magasin. Ensuite, il y a eu des cris dans la cité. Donc, certaines mosquées n’ont pas eu de riz, tout comme certains militants », a accusé Abdoulaye Condé.

Et d’enfoncer le clou : « Dans la même 2021 là, le président a encore envoyé une enveloppe de 100 millions de francs, pour le sacrifice au sein des neuf communautés. Ça aussi, au lieu d’acheter des boeufs de qualité, ils sont allés acheter des petits bœufs et le reste de l’argent ils ont gardé par devers eux. Et le dernier cas, c’était lors du Tabaski passée. Le professeur Alpha Condé avait envoyé un montant important pour souhaiter bonne fête à ses militants et sympathisants, mais hélas le partage n’a pas été comme ça se devait. Ces trois secrétaires généraux ont dans leur compte rendu fait savoir que c’est 60 millions qui ont été envoyés par le président et pourtant les chiffres ne concordaient pas. C’est là qu’on a compris que ce qui est déclaré est inférieur au montant dépensé. Les gens ont demandé qu’ils soient démis de leurs fonctions pour ces malversations. Ici, le RPG vit en clans ».

Du côté des mis en cause, on balaie d’un revers de la main toutes ces allégations de Abdoulaye Condé. « Moi, je ne suis pas au courant d’un cas de détournement de riz. Ce que je sais, le président Alpha Condé a envoyé 1 000 sacs pour les responsables et les militants du parti. Ça a été distribué et tout le monde a eu. Celui qui fait ces accusations à la personne de Abdoulaye Condé est un dissident du parti. Il n’est pas à sa première fois de nous accuser. Par rapport à l’argent, il n’a qu’à dire tout ce qu’il veut, mais moi je n’ai rien à lui répondre. C’est le cas des sacs du riz que je peux répondre. Car, c’est ce qui concerne le parti », s’est défendu Issa Keita, un des trois secrétaires généraux pointés du doigt.

A en croire Abdoulaye Condé, il aurait saisi le préfet sur ces cas de malversations et que ce dernier a renvoyé le dossier aux sages du parti. « Si les sages ne parviennent pas à prendre de bonnes décisions, nous allons nous faire entendre. Ce qu’on attend, c’est de démettre de leurs fonctions les responsables de ces malversations », a averti Abdoulaye Condé.

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com