AFROBASKET : le Syli féminin se prépare à son tour

Après l’équipe masculine de basketball qui a perdu hier mercredi – sans démériter – face à la Côte d’Ivoire, le Syli féminin, lui aussi, s’apprête à prendre part à l’Afrobasket de sa catégorie, au Cameroun. Eliminée sur le terrain, l’équipe revient en effet dans la course En effet, éliminée plutôt, elle est revenue dans la course pour participer du 17 au 26 septembre prochain aux Women’s Afrobasket, à la suite du désistement du Gabon.

En répondant à plusieurs critères, la Guinée a pu obtenir une carte d’invitation, pour laquelle plusieurs pays étaient en lice dont le Rwanda et le Sud Soudan.

Dès l’annonce de la carte d’invitation pour la Guinée, « le staff technique a été mis en place pour préparer cette compétition. Donc, les joueuses vont se regrouper rapidement pour pouvoir au mieux préparer cette compétition », assure Oumar Sampil Camara, Secrétaire général de la fédération Guinéenne de basket ball. Oumar Sampil qui dit espérer néanmoins que l’équipe féminine rencontrera moins de problèmes que celle masculine, a fait savoir

Mais d’ores et déjà, en attendant l’intervention des autorités, le staff technique de la fédération s’affaire administrativement afin d’enregistrer l’équipe guinéenne à la compétition et anticiper les problèmes logistiques (transport, assurances, hébergement, déplacement des joueuses, mises à disposition).

Pour la compétition qui se déroulera dans la capitale camerounaise, l’équipe féminine de basketball se retrouve avec le Sénégal et l’Égypte dans le même groupe. « Le Sénégal fait partie des équipes favorites et l’Égypte a toujours été une très bonne équipe classée dans cette compétition. Donc les amazones de Guinée ont fort à faire pour cette compétition », prévient le secrétaire général.

De tous ceux qui ont soutenu le représentant masculin de la Guinée à l’Afrobasket, la fédération attend le même traitement vis-à-vis de l’équipe féminine. D’autant que, pense Oumar Sampil, elle le mérite amplement. « C’est une équipe très jeune et talentueuse et on espère pouvoir monter un groupe comme on a pu le faire avec les garçons pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition et surtout dans les années à venir », confie-t-il.

Elisabeth Zézé Guilavogui