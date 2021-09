GUINEE : voici pourquoi Mamadou Sylla n’a pas encore son budget

Voilà depuis plus d’un an que Mamadou Sylla, le nouveau chef de file de l’opposition, court après son budget. En vain. Une situation qu’il impute au chef de l’Etat qui, à l’en croire, instrumentaliserait ces fonds est pour l’empêcher de critiquer. Eh bien, le ministre du Budget dit qu’Alpha Condé n’y est pour rien. S’il n’a pas encore son budget, Mamadou Sylla devrait, selon Ismaël Dioubaté, un peu plus en vouloir au président du parlement qu’à celui de la République. La mise à disposition du budget dépendrait en effet d’informations que le parlement devrait fournir au ministre du budget qu’il est. Or, ces informations ne lui ont pas été transmises.

« Le budget du chef de file de l’opposition n’est pas dans la constitution mais dans le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale », tient tout d’abord à faire remarquer le ministre du Budget. Or, le pays s’étant doté d’une nouvelle constitution, le parlement, lui aussi, fonctionne désormais sur la base d’un nouveau Règlement intérieur. Et la question est de savoir si le nouveau règlement tient compte du budget du chef de file de l’opposition. « On ne m’a pas remonté l’information », dit le ministre.

Or, « un ministre du Budget, on lui donne les informations qui lui permettent de faire une planification. S’il n’a pas les informations, il ne peut pas planifier ce qu’il ne connaît pas », se défend-il.

Voilà qui devrait permettre à Mamadou Sylla de réorienter sa bataille

Balla Yombouno