La jeunesse du RPG plaide pour la libération de leur champion (déclaration)

Militants, Responsableset sympathisants du RPG Arc-en-Ciel,

Les moments difficiles, comme le disait Souleymane Boel, ont une fertilité d’enseignement que les moments de joie ne peuvent faire accoucher dans un esprit.

Depuis les évènements du Dimanche 5 Septembre 2021, la Jeunesse du RPG Arc-en-Ciel suit avec beaucoup d’intérêt, l’évolution de la situation liée à la prise du pouvoir par l’armée guinéenne.

Suite donc à tout ce qui se passe, la Jeunesse du Parti lance un appel au calme et à la retenue à toutes les militantes, militants, sympathisants et alliés de notre cause commune et invite les uns les autres à s’abstenir des commentaires tendancieux.

La Jeunesse du Parti est fière des jalons de développement posés par le Professeur Alpha Condé.C’est pourquoi d’ailleurs nous demandons aux nouvelles autorités de bien vouloir continuer ces œuvres salvatrices en faveur d’un développement durable de la guinée si chère au professeur Alpha Condé.

Par ailleurs, la Jeunesse invite les militants et sympathisants du Parti à renforcer davantage la cohésion qui a toujours existé entre nous. Nous devons demeurer sereins, confiants et vigilants, comme nous l’a toujours appris le Professeur Alpha Condé.

Le RPG Arc-en-Ciel demeure la première force politique de notre pays. Fort de cela, il continuera à jouer sa partition dans le débat socio-politique de la Nation.

Dans les prochains jours, des concertations seront organisées avec l’ensemble des structures du Parti et ses Alliés pour les dispositions futures à prendre.

Pour terminer, nous formulons une doléance majeure et un plaidoyer en faveur de la sauvegarde de l’intégrité physique du président Alpha Condé, un traitement digne de son rang et sa libération, car il reste un symbole pour nous, pour le Peuple de Guinée et pour l’Afrique toute entière.

Vive la République !

Vive la paix !

Vive la Jeunesse !

La Jeunesse du Parti