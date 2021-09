Guinée : la junte au pouvoir annonce que l’ancien président ne va pas sortir du pays

Malgré une forte pression de la communauté internationale qui réclame expressément la libération sans condition du président déchu, les nouvelles autorités du pays ne laisseront pas Alpha Condé sortir du pays. Et comme pour envoyer un signal fort et un message de fermeté, elles en ont fait l’annonce peu après le départ d’une mission de deux chefs d’Etats de la CEDEAO à travers un communiqué lu sur les médias d’Etat.

Le CNRD et son président, le colonel Mamady Doumbouya, rassurent l’opinion nationale et internationale qu’Alpha Alpha Condé, est et demeurera en Guinée contrairement à des rumeurs qui font état de négociation entre le CNRD et la CEDEAO pour une éventuelle sortie du pays de l’ex président. « Nous ne cèderons à aucune pression. Il bénéficiera d’un traitement humain digne de son rang, dans son pays. Le CNRD attire l’attention que toutes les instructions ordonnées par le président de la République feront l’objet de communiqués ».

Le comité national du rassemblement et le développement annonce une conférence de pesse ce samedi pour donner tous les détails relatifs à ce dossier. » Le service Communication animera un point de presse ce samedi 18 septembre 2021, à 11H, au chapiteau, pour éclairer la lanterne de l’ensemble du peuple de Guinée ».

TMBB, ledjely.com