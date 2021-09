Consultations: Massoud Barry revient sur ses échanges avec le colonel Doumbouya  

C’est l’un des faits marquants des consultations en cours au palais du peuple. Il s’agit du déplacement du colonel Doumbouya de son fauteuil pour venir près de Massoud Barry, une femme handicapée, afin d’écouter son message. Cette séquence tourne actuellement en boucle sur les réseaux sociaux. La jeune dame qui représentait l’organisation « au secours des handicapés de Guinée » garde un bon souvenir de cette rencontre.

Jeudi 16 septembre 2021, chez nos confrères de Djoma fm, elle est revenue sur ses échanges avec le président du comité national de rassemblement et du développement (CNRD). « Lorsqu’il [colonel Mamady Doumbouya] est venu vers moi, j’ai eu un sentiment d’espoir. Il s’est levé et venu jusqu’à mon niveau, je me suis dit qu’il a bien compris ce que j’ai voulu dire. C’est ce qui m’a calmé un peu. Je me suis dit que c’est la première fois que je parle avec un président et c’est la première fois que j’ai dit ce que je ressens vraiment, que je discutais avec nos amis par rapport à nos difficultés. Je me suis dit que : aujourd’hui, c’est le moment où jamais parce qu’il fallait se faire entendre devant les autorités, notre situation et nos difficultés quotidiennes », explique-t-elle.

Un geste qui selon Massoud Barry, doit inspirer beaucoup de confiance puisque, précise-t-elle, le président du CNRD s’est déplacé dès après avoir compris que la jeune dame était handicapée. « J’avoue qu’il ne savait pas que je suis handicapée de là où j’étais assise. Je me suis inscrite sur la liste, ils ont appelé mais je n’ai pas entendu mon nom. Là, j’avais vraiment envie de parler. Lorsque j’ai pris la parole, il a dit : elle n’a qu’à venir ici, j’ai dit : M. le Président, je suis désolée mais je suis dans une chaise roulante. Donc je ne peux pas aller là-bas. Il a soulevé sa tête en me regardant et il s’est déplacé pour venir près de moi ».

Massoud Barry soutient que le président du CNRD l’a dit qu’il a compris le message et qu’il a pris note : « Il m’a regardé en me disant madame, ne vous inquiétez pas, je prends note de ce que vous avez dit et je vous promets que j’ai bien noté ».

