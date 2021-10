Après avoir prêté serment, Mamadi Doumbouya décline ses axes prioritaires

Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment ce vendredi 1er octobre 2021 au palais Mohamed V devant la cour suprême au cours d’une audience solennelle. La cérémonie a connu la participation de plusieurs diplomates accrédités en Guinée, un représentant du président du Mali, les leaders politiques et les officiers de l’armée.

Après avoir prêté serment, le président de la transition a dans son discours rappelé que la Guinée a connu, depuis le 5 septembre 2021, un changement politique suite à la prise du pouvoir par l’armée : « Ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté».

Il a ensuite décliné les axes prioritaires de la transition dont il a la charge de conduire pour une durée indéterminée pour le moment: « sous la direction du Comité Nationale du Rassemblement pour le Développement, le pays s’est doté d’une Charte de la Transition, qui prévoit, notamment, un Gouvernement de Transition et un Conseil National de Transition, qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la Transition. Ces missions, se résument essentiellement à : la rédaction d’une Nouvelle Constitution, la refondation de l’Etat, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l’organisation des élections libres, crédibles et transparentes et la réconciliation nationale »

Par ailleurs, il dit réaliser parfaitement l’ampleur des tâches qui les attendent lui et son équipe. Il dit être convaincu qu’avec le soutien de tous, les défis seront relevés. « Pour y parvenir, j’en appelle à l’esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres. Car, c’est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais divisés, nos efforts risquent de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourraient nous conduire à l’échec. J’engagerais tout particulièrement à cet égard l’ensemble des organes de la Transition qui seront mis en place à veiller, chacun en ce qui le concerne, à la réalisation effective des missions qui sont les leurs. »

Pour terminer, il dira que : « je réaffirme ici, l’engagement du CNRD au nom du peuple de Guinée, à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d’amitié et de fraternité avec nos voisins mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l’Union Africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l’intégration et le rayonnement du continent. Je voudrais ici réitérer notre engagement que ni moi, ni aucun membre du CNRD et des organes de la Transition ne sera candidat aux élections à venir, et que nous n’avons nulle intention de nous accrocher au pouvoir ».

Balla Yombouno