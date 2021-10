Kankan : civils et militaires célèbrent en symbiose le 02 octobre 

A l’image des autres villes du pays, les populations de Kankan ont célébré le 63ème anniversaire de l’accession de notre pays à sa souveraineté nationale. Après le dépôt de la gerbe de fleurs par le gouverneur de la région, il a pris la direction du rond-point Marie, en compagnes des autorités locales et les citoyens, pour assainir ce lieu très fréquenté.

Placée sous le signe de la prospérité et de l’assainissement, la célébration du 02 octobre a été mise à profit pour rendre belle le rond-point Marie, un endroit stratégique de la ville de Kankan. Au milieu de ses concitoyens, le gouverneur de région, Général Aboubacar Sidiki Diakité que le temps de la réconciliation est arrivé. « Avec 63 ans d’indépendance, nous sommes désormais matures. Cette année coïncide à la prise du pouvoir par le CNRD. Vous savez que les patrons du CNRD ont dit d’aller ensemble, d’où ce travail civilo-militaire. On a besoin maintenant de fermer le fossé ouvert entre les civils et les militaires. Profitons de cette opportunité pour redorer l’image de notre pays et prendre un nouvel envol pour le développement. Le CNRD est venu pour poser les préalables du développement, de la paix et de la démocratie ».

Les jeunes ont profité pour demander aux nouvelles autorités de reprendre le projet d’électrification de la ville de kankan.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com