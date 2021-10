02 OCTOBRE : le colonel Mamady Doumbouya procède au dépôt de la gerbe de fleur

A l’occasion de la commémoration du 63ème anniversaire de l’accession de la Guinée à la souveraineté nationale placée cette année sous le double signe de « l’espérance et du rassemblement », le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, a procédé au dépôt traditionnel de la gerbe de fleurs. C’était à la mi-journée de ce samedi à la place des martyrs, située dans la commune de Kaloum, en face du palais de la présidence.

Après s’être recueilli sur la place des martyrs, le colonel Mamady Doumbouya, au micro de la presse, a rendu hommage à tous les enfants que le pays a perdu et a appelé à l’union sacrée de toutes et de tous pour relever les défis du développement. « Je profite de cette journée du 02 octobre pour souhaiter bonne fête à toutes les filles et à tous les fils de ce pays. Notre beau pays a perdu beaucoup de ses enfants bien sûr valeureux. C’est donc l’occasion pour moi de saluer leurs mémoires et implorer le bon Dieu pour qu’il les accepte dans son paradis. Comme nous l’avons déjà dit, cette fête est placée sous le signe de l’espérance et du rassemblement. Notre pays a plus que jamais besoin de ses fils et de l’union sacrée de toute la population pour qu’ensemble nous arrivions à construire ce pays », a-t-il déclaré en substance.

Balla Yombouno