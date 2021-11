Ministère de l’urbanisme et de l’habitat:  Ousmane Gaoual Diallo dévoile ses objectifs

Ousmane Gaoual Diallo, jusque-là coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG, a été nommé ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire la nuit dernière par le président du CNRD. Il a pris fonction ce vendredi 5 novembre 2021 au cours d’une cérémonie organisée dans les locaux du département en présence de plusieurs travailleurs du ministère.

À sa prise de parole, le nouveau ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire a d’abord remercié ses amis et ses parents de l’avoir soutenu dans les moments difficiles, avant de déclarer que son esprit s’inscrit dans la logique d’assumer sa responsabilité. « C’est grâce au courage, l’abnégation et la persévérance nous surmonterons certaines difficultés qui ont entravé le fonctionnement régulier des postes de travail, de la mise en œuvre des stratégies adéquates issues de la politique de l’urbanisme et de l’habitat des plus hautes autorités de notre pays».

Selon lui, désormais le suivi des actes posés ne fera pas défaut. « Nous devons débarrasser des conflits fonciers et domaniaux récurrents qui émaillent les gestions, possessions et dépossessions des terres en République de Guinée. ».

Plusieurs citoyens ont été spoliés de leurs terres sans dédommagement, le nouveau ministre de l’humanisme et l’habitat promet qu’il aura un regard sur ce dossier. « La sécurisation des personnes et de leurs biens doit s’exercer au visa de la règlementation en vigueur de notre pays. Le mimétisme et l’attentisme de l’État ne seront plus de mise. L’équité et la transparence viendront conforter les actes positifs émanant des pouvoirs publics en matière de l’urbanisme et de l’habitat. », a-t-il promis.

Aliou Nasterlin