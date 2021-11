OSH-Guinée fait un don de fournitures scolaires aux jeunes filles handicapées

L’organisation de secours aux personnes handicapées de Guinée (OSH-Guinée) a procédé, ce vendredi 5 novembre 2021, à la remise d’un lot de fournitures scolaires et des matériels de mobilité à une soixantaine de jeunes filles handicapées. La cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte du centre Sogué, dans la commune de Ratoma, a connu la présence de représentants des partenaires de l’ONG que sont notamment Plan International Guinée et Child Fund

Selon Massoud Barry, la présidente de l’ONG OSH Guinée, le don est sous-tendu par le besoin de pallier à l’insuffisance en matière d’accès à l’éducation des enfants handicapés. Et c’est avec l’appui technique et financier de l’Initiative Pananetugri pour le bien-être de la femme (IPBF), dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d’appui à la scolarisation et au maintien des filles handicapées à l’école que ce don en fournitures scolaires et matériels de mobilité, a été rendu possible. D’ailleurs, dans la même veine, le paiement partiel ou total des frais de scolarisation est également prévu. « Cette remise a pour objectif d’appuyer matériellement et financièrement 50 jeunes filles handicapées bénéficiaires du projet afin de réduire le taux élevé d’abandon scolaire et de redoublement », explique la présidente de l’ONG OSH Guinée. Qui précise dans la foulée que l’appui en question est composé, entre autres, de fournitures scolaires, matériels pédagogique, matériels de mobilité (fauteuil roulant et béquilles).

Particulièrement touchée par le geste humanitaire de OSH-Guinée, la mère d’une fille à la fois sourde et muette, est littéralement envahie par l’émotion. Etant elle-même veuve depuis des années et entretenant seule ses deux filles dont l’une est privée de l’audition et du langage, Fatoumata Binta Diallo vend du jus de gingembre et d’hibiscus (Bissap) pour faire survivre sa famille. « Je suis très contente pour ce don que vient de recevoir ma fille de la part de cette ONG. Je demande aussi aux personnes de bonne volonté comme Massoud Barry, de venir en aide aux personnes handicapées. », déclare-t-elle, très reconnaissante.

A préciser qu’un des partenaires, à savoir Child Fund a également contribué au don avec des fournitures scolaires supplémentaires. Ce qui a fait passer l’effectif des bénéficiaires de 50 initialement à près de 60.

Mariama Ciré Diallo