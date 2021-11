COVID-19 : de l’équipement médical offert à 10 CTEPI

La remise de l’équipement médical de pointe en faveur de 10 centres de traitement épidémiologiques a eu lieu ce mercredi 24 novembre 2021, au Ctépi de Nongo, situé dans la commune de Ratoma. Ce don est composé d’unités de réanimations, de 10 appareils respiratoires et de 10 respirateurs de mucosité ravitaillés par 900 bouteilles d’oxygènes, entre autres, ce geste est offert par le projet du Fond d’investissement social de relance poste Ebola ‘’PERSIF » sur financement de la Banque africaine de développement ‘’BAD ‘’, cette activité qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Le don est estimé à plus de 6 milliards GNF hors taxe.

Prenant la parole, Mohamed Diaby coordonnateur national de PERSIF, a fait savoir que ce don vient « corriger un gap portant sur un manque de respirateur et autres équipements ».

Pour Mariama Siré Camara, représentante du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, bien que les indicateurs de riposte contre la pandémie de Covid-19 sont encourageants, elle estime tout de même que les efforts doivent être encore redoublés pour maintenir le cap en vue d’un contrôle efficace de la maladie en Guinée, et de rajouter, « nous vous rassurons de mettre tout en œuvre pour que ces équipements servent à soulager nos malades dans nos centres de prise en charges de la COVID-19 » a-t-elle rassuré.

Pour sa part, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le montant ainsi libéré a permis en urgence des acquisitions d’équipements et de matériels médicales dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en Guinée, « initialement, c’était un projet de lutte contre Ebola mais qui a été restructuré pour libérer des ressources qui nous ont permis de faire face à la pandémie de COVID-19. Nous fondons l’espoir que ces équipements dont nous faisons la remise officielle sauveront de nombreuses vies et contribueront à l’accélération de la sortie espérée de la pandémie qui est humainement et économiquement éprouvante pour tous » a mentionné Dr Lancinet Condé.

Mariama Ciré Diallo