KANKAN : les nouveaux officiers installés dans leurs fonctions

Récemment nommés à des hautes fonctions au sein des services de défense et de sécurité, les nouveaux commandants de la 3ème région militaire de Kankan, de la gendarmerie et autres services de l’armée ont été installés dans leurs fonctions ce mercredi dans les locaux des services respectifs. C’est l’inspecteur général des forces armées guinéennes qui a présidé la cérémonie.

Après plus de trois ans passés à la tête du camp Soundiata Keita, le général à la retraite Aboubacar Diakité a passé le témoin au colonel Malick Diakité qui était jusque-là gouverneur de Faranah. Le gouverneur de la région en quittant les fonctions de commandant de la région s’est rappelé de son séjour à la tête de cette grande unité de l’armée guinéenne : « Je prends congé de vous parce que je suis appelé à d’autres fonctions pour le bien de ma nation. En quittant le camp, je pars satisfait et mon bureau est ouvert pour tout ce qui est social et humain », a fait savoir le général Aboubacar Diakité.

En venant à la tête du camp Soundiata, le 28 ème commandant de la troisième région militaire depuis 1958 s’est exprimé en ces termes: « En deux mois, le président m’a élevé à deux postes stratégiques d’abord comme gouverneur de Faranah et maintenant comme commandant de région. Cette confiance n’a pas de prix, je voudrais lui exprimer ma disponibilité et ma totale détermination à mériter sa confiance. Le travail sera le maître mot de cette confiance et pour y arriver, nous devons chers hommes de rang être une équipe solide ».

L’inspecteur général des forces armées, le colonel Abdoulaye Keita, est revenu la nécessité de réussir la transition en cours. « Nous devons tout faire pour que cette transition puisse être achevée dans des meilleures conditions. C’est notre transition et il faut qu’elle soit un modèle de transition ».

Le même exercice s’est poursuivi à la gendarmerie nationale et à la base militaire. Désormais, c’est le colonel Honoré Camara qui est le nouveau commandant de région de la gendarmerie.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com