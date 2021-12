Guinée: le secrétaire général aux affaires religieuses confère avec le conseil chrétien

Le sécrétaire général des affaires réligieuses, Elhadj karamoko Diawara, a rencontré ce mercredi, à Conakry, le conseil chrétien de Guinée. L’objectif vise à impliquer les fidèles dans la sensibisation des citoyens sur l’importance de la paix et du vivre ensemble surtout en cette période de transition. » Je voudrais définir avec votre aide une stratégie de communication dans laquelle seront impliquées toutes les couches et toutes les entités de la République de Guinée pour mieux véhiculer un message de paix et de tolérance pour aider à la bonne marche de la transition », explique t-il.

Un geste apprécié par reverant Gédeon Grovogui, président du conseil chrétien de Guinée, qui promet de tout mettre en œuvre pour aider au bon déroulement de la transition. » Nous réitérons notre engagement à accompagner les autorités et continuons à prier pour la paix dans le pays », assure le religieux .

Asmaou Diallo