CNT : des jeunes de l’Axe dénoncent la liste soumise par le ministère de la jeunesse

Des jeunes leaders de l’Axe réunis en associations ont exprimé leur opposition à la liste soumise par le ministère de la jeunesse pour représenter les jeunes au sein du Conseil national de la transition. C’était ce jeudi 2 décembre 2021, en faveur d’une conférence de presse organisée à la Maison de la Presse, sise à Kipé, dans la commune de Ratoama.

Prenant la parole, Mouminy Barry, vice-président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement (CONAPAD) estime que l’intérêt de la Guinée doit primer sur l’intérêt individuel dans le choix de la désignation des représentants des jeunes au CNT, « nous ne sommes pas là pour soutenir une personne, mais pour soutenir une vision. Si la Guinée doit changer, nous devons changer notre façon de faire et de penser » lâche-t-il.

« Ce sont les jeunes de l’axe qui sont morts, qui ont été violentés et emprisonnés. Ce sont eux qui ont payé le lourd tribut de ces différentes manifestations en Guinée, alors pourquoi n’auront-ils pas le droit de représenter la jeunesse ? » s’interroge, Barry Ibrahima Teliko, président de la coalition agissons autrement, et d’ajouter, « si la liste du ministère de la jeunesse est validée sans un représentant de l’axe, je pense que le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation aura failli à sa mission » dit-il.

Asmaou Diallo