RETOUR DE DADIS : les précisions de son avocat

Invoquant son programme de renforcement de l’unité nationale et d’apaisement, le CNRD avait dit accueillir favorablement les demandes de visites au pays du Commandant Moussa Dadis Camara et du Général Sékouba Konaté. A la suite de cette autorisation, nous apprend-on que Moussa Dadis Camara serait en train de préparer son prochain séjour au pays. C’est du moins ce que nous confie, Jean-Baptiste Jocamey Haba, avocat de l’ancien numéro un du CNDD.

En premier lieu, le conseil dit que la visite de l’ancien officier de l’armée est de plusieurs ordres, « sa visite pourrait durer une semaine, ou deux semaines, ou peut-être même 1 mois. Il vient pour remercier les autorités, rencontrer ses parents et des connaissances à lui » confie maitre Jocamey, avant de préciser qu’aucune date pour son retour n’est pour l’heure fixée.

Evoquant une éventuelle rencontre entre le Colonel Mamady Doumbouya, et son client [Dadis] sur qui pèsent déjà de lourds ennuis judiciaires dans le dossier du massacre du stade du 28 septembre 2009, le conseil répond, « ça je ne sais pas. Ce que je sais, il vient pour remercier l’acte qui a été posé et qui est salutaire » a-t-il laissé entendre.

Le 28 septembre 2008, au stade éponyme, sous la transition du CNDD dirigé par l’officier ‘‘Dadis’’ à l’époque, des militaires avaient tué 157 personnes, plus de 109 femmes violées ont été enregistrées et plus de 1000 blessés selon le bilan de l’ONU.

Ibrahima Kindi