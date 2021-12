Cité dans une affaire de détournement l’ex DG de l’ANSS sort du silence : « je ne suis pas un pionnier de la gestion »

Dr Sakoba Keita, ancien patron de l’ANSS, fait partie des hauts cadres cités par l’agent judiciaire de l’Etat dans une affaire de détournement des biens publics, de faux et usage de faux et faux en écriture. Dans l’émission les Grandes Gueules sur Espace Fm ce 15 décembre, il dit être surpris. Sakoba Keita indique qu’il pensait que tout a été réglé lors de son passage devant la commission de recouvrement en novembre dernier. « Lors d’une rencontre avec la commission de recouvrement le 15 novembre, j’ai effectué le travail demandé. Nous avions abouti à des conclusions qui auraient dû être présentées aux Guinéens. Maintenant que je suis cité parmi les agents qui doivent à l’état, je suis extrêmement surpris ».

Parmi les sommes à justifier par Sakoba Keita : 1milliard 669 millions de francs guinéens qui aurait été versé à une société pour livrer des bouteilles d’oxygène pour les malades de covid 19, hospitalisés au centre de traitement de Gbèssia. Il n’y aurait aucune pièce justificative mais Sakoba Keita a une explication. « L’oxygène a été livré au centre de traitement de Gbèssia, cela a été utilisé là-bas. J’ai fourni les numéros de téléphone des agents concernés. Je ne peux pas accepter que cela me soit imputé. Ce sont eux qui on fait le bon de commande de l’oxygène dont ils avaient besoin et donc c’est à eux de le justifier ….. », estime l’ancien patron de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

La plupart des montants incriminés n’ont pas de justificatif, aucune traçabilité expliquant leur utilisation selon l’agent judiciaire de l’Etat. « Je ne suis pas un pionnier de la gestion. On ne peut pas payer une entreprise sans le bon de livraison, il n’ont qu’à vous le montrer là-bas… », tranche Sakoba Keita.

Asmaou Diallo