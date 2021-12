GUINÉE : Mandian Sidibé prend les commandes de l’OGP

Nommé par décret hier soir, Mandian Sidibé, nouveau directeur général de l’office guinéen de publicité (OGP), a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi 16 décembre. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence de l’OGP en présence du secrétaire général du ministère de l’Information et de la communication, représentant la ministre.

Après trois ans et demi à la tête de l’office Guinéen de Publicité, Ibrahima Capi Camara quitte son poste tout en souhaitant bon vent et plein succès à Mandian Sidibé : « si vous réussissez et je n’ai aucun doute que vous allez réussir, vous allez honorer madame la ministre et toute son équipe, le gouvernement et le président de la République ».

Dans son discours de prise de fonction, Mandian Sidibé a avant tout remercié le colonel Mamadi Doumbouya pour l’avoir nommé à ce poste. Et pour lui : « le choix de ma modeste personne doit être compris par chaque travailleur de l’OGP comme une marque de confiance dans la noble mission assignée à notre département qui est la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de la politique du gouvernement dans le domaine de l’information, de la publicité, en somme la communication ».

L’ancien directeur de la radio Planète FM affirme qu’il est conscient que le travail est immense à l’OGP, mais dit-il : » avec la volonté et la détermination de nous tous, je suis convaincu d’avance qu’ensemble nous atteindrons les résultats attendus. Pour cela, j’invite chacun de vous à se mobiliser afin d’achever le travail débuté par mes prédécesseurs. Je saisis cette occasion pour vous rassurer chacun de vous de ma disponibilité totale à collaborer franchement et ce sur la base de la compétence, du développement, de l’intégrité et du respect de la hiérarchie. Ainsi, je voudrais compter sur chaque travailleur pour m’aider à accomplir cette exaltante mission ».

En présidant ladite cérémonie, Souleymane Bah, secrétaire général du ministère de l’Information et de la communication a mis l’accent sur les enjeux des réformes à l’OGP : « A l’intérieur de l’OGP aujourd’hui, il y a un certain nombre de réformes qui ont été engagées par l’équipe sortante. Il y a également la question du code de la publicité, il y a également la question de la construction d’un siège. Donc, ça fait partie des missions intéressantes, difficiles peut-être que vous aurez à mener, parce que ça permettrait justement d’avoir un endroit qui permettrait un meilleur cadre de vie pour ceux qui sont à l’OGP. «

Balla Yombouno