URGENT : la CEDEAO et l’ONU demandent la mise en place d’un cadre de dialogue

De la mission conjointe des Nations unies et de la CEDEAO qui a récemment séjourné en Guinée, on n’avait eu que les déclarations préliminaires dans les médias. Désormais, on a les conclusions de cette mission. Et certes, il en ressort des points positifs que les émissaires des deux organisations ont relevés dans la conduite de la Transition. Mais des points noirs, ils en relèvent également. C’est le cas de l’absence de chronogramme acceptable qui les préoccupe. C’est aussi le cas relatif à un cadre de dialogue dont la mission demande la mise en place pour des « concertations avec les acteurs sociopolitiques, afin d’éviter une détérioration de la cohésion sociale« . D’autant que la mission dit avoir noté la « hausse de la tension sociale récente causée par la récupération des biens de l’Etat par la CRIEF« . D’ailleurs, à ce propos, elle exhorte les autorités à mener ces « procédures conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur« .

Ledjely.com