Les femmes sont à l’honneur ce 08 Mars 2022, à l’occasion de la célébration de la journée internationale dédiée à leurs droits. A Kankan, c’est la maison des jeunes qui a abrité l’évènement, en présence de plusieurs couches de la société.

Au nombre des invités, figure Hadja Saran Daraba Kaba, ancienne ministre, qui a invité les femmes à jouer pleinement leur rôle dans l’évolution l’avenir du pays. « Ne nous sous-estimons pas. On se rappelle du rôle joué par les femmes pendant la guerre entre Soundiata Keita et Soumaoro. Nos religions respectent les femmes et dans le combat pour l’accession à l’indépendance, les femmes étaient présentes. Ne soyons plus en marge des prochaines élections et ne votons plus pour une personne qui n’a pas pour priorité l’émancipation de la couche féminine. Votons pour le candidat de notre choix et on ne veut plus que les gens soient élus sans que les femmes participent effectivement et massivement à leur choix », a-t-elle lancé.

A cette même occasion, l’ancienne ministre a aussi invité les jeunes filles à se battre en classe et dans les mouvements associatifs pour occuper les premières places dans tout ce qu’elles entreprennent.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com