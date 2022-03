Labé, le 12 mars 2022 – Sous la Présidence d’honneur de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M. Mohamed BÉAVOGUI, l’Association Villageois 2.0 en collaboration avec l’Université de Labé, organise la deuxième édition du Forum du Numérique au Foutah (FONUF) les 17, 18 et 19 mars 2022 sur le campus universitaire de Labé.

Après le succès de la première édition qui s’était tenue les 3, 4 et 5 mai 2019, le campus de l’Université de Labé accueille la deuxième édition du Forum du Numérique au Foutah (FONUF). Cet évènement aura lieu les 17, 18 et 19 mars 2022 sous le thème “le numérique, un levier du développement inclusif’’.

Pendant ces trois jours, des milliers de participants sont attendus sur le campus de l’Université de Labé, situé dans la Commune rurale de Hafia, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Labé. Le Forum du Numérique au Foutah (FONUF) s’adresse à tous les professionnels et particuliers utilisant le numérique dans leurs activités (artistes, enseignants, agriculteurs, étudiants, chercheurs, organisations ou institutions publiques, ONGs, entrepreneurs, élèves, demandeurs d’emploi ou tout autre citoyen).

Cette deuxième édition a pour objectifs de :

Susciter l’intérêt pour l’outil numérique chez les participants afin de leur permettre de se l’approprier dans leurs différentes activités ;

Former à l’esprit d’entrepreneuriat en vue de favoriser la création de la richesse et l’auto emploi ;

Permettre aux professionnels de partager leurs expériences ;

Favoriser le réseautage et la création d’un écosystème autour du numérique.

Les thématiques portant sur la Bonne gouvernance, l’Éducation, la Santé, l’Innovation sociale, l’Environnement, la Désinformation et la Citoyenneté numérique seront animées par des professionnels et des personnalités, à travers des panels de haut niveau.

De même, les ateliers de formation animés par des experts nationaux et internationaux, porteront sur des sujets tels que l’élaboration d’un business plan, la transformation digitale de nos communes, la cybersécurité, l’hygiène numérique, le développement web et mobile, l’autoformation, le webdesign et l’infographie, les métiers du futur, le marketing et stratégie digitale, le mobile journalisme (MoJo) et la création d’espace d’innovation.

Toutes et tous, nous vous attendons les 17, 18 et 19 mars 2022 sur le campus de l’Université de Labé pour vivre cette nouvelle édition du FONUF.

Contact presse :

Thierno DIALLO

Tel : +224 620 25 21 42

e-mail: fonuf@lesvillageois.org

Site web : https://fonuf.lesvillageois.org