MAMOU : lancement du projet Amélioration de la santé des jeunes pour capturer le dividende démographique

Le projet Amélioration de la santé des jeunes pour la capture du dividende démographique, une initiative qui touche trois pays de la sous-région ouest africaine dont la Guinée, a été lancé ce samedi 12 mars 2022 dans la ville de Mamou. La cérémonie s’est tenue dans la maison des jeunes de Mamou.

Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la la Jeunesse, accompagné de la représentante de l’UNFPA en Guinée, du gouverneur de la région, des trois préfets de la région ainsi que plusieurs citoyens venus de la région administrative de Mamou.

A l’instar de la communauté internationale qui s’est engagée en septembre 2015 à adopter l’agenda 2030 pour l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD), les dirigeants africains se sont accordés à mener de nombreuses actions en faveur de la jeunesse qui constitue un véritable catalyseur pour le développement ; et ce, autour d’une vision et d’une stratégie commune incarnée par l’Agenda 2063 « l’Afrique que nous voulons ». Cette volonté de mise en œuvre des politiques visant l’exploitation du potentiel humain des jeunes a été fortement portée par les autorités au niveau des différents pays du continent africain.

Elhadj Amadou Tidiane Diallo, maire de la commune urbaine de Mamou, s’est dit très satisfait de la mise en œuvre de ce projet important dans la localité avant de remercier le gouvernement. « Nous sommes très réconfortés par votre présence dans notre ville, car nous sommes déjà convaincus que Mamou gagnera davantage de l’appui du Fonds des Nations unies pour la population à travers le projet multi-pays (Guinée, Gambie et Guinée Bissau), portant sur l’autonomisation des jeunes et le dividende démographique. Je saisi cette occasion pour rendre un hommage vibrant au gouvernement guinéen pour les efforts constants qu’il déploie dans la mise en œuvre des conditions sanitaires des populations, notamment la jeunesse qui constitue l’avenir de la nation », a dit le maire.

De son côté Aly Badra Camara gouverneur de la région a estimé que ce projet est une initiative hautement stratégique, avant de s’engager à œuvrer pour la réussite. « L’amélioration de la santé des jeunes pour capturer le dividende démographique est une initiative hautement stratégique qui vient contribuer au développement harmonieux et équilibré dont notre pays a tant besoin. Je réitère la totale adhésion des autorités régionales, préfectorales et communales pour une mise en œuvre réussie du projet Amélioration de la santé des jeunes pour exploiter le dividende démographique dans les collectivités cibles de la région administrative de Mamou. Nous vous rassurons de notre disponibilité pour un suivi régulier de toutes les interventions en faveur des populations de la région », a-t-il promis.

Dr Olga Sankara, représente de l’UNFPA en Guinée, est revenue sur l’objectif de ce projet multi-pays qui est un modèle de développement intégré. « Ce projet, fruit d’un financement de la coopération Italienne, constitue un modèle innovant de développement intégré. En Guinée, c’est la région administrative de Mamou qui constitue le réceptacle de cette initiative. L’objectif du projet est de créer un environnement propice pour exploiter le dividende démographique et l’autonomisation socio-économique des jeunes au tour des quatre piliers de la feuille de route du dividende démographique de l’Union africaine à savoir : emploi et entrepreunariat, éducation et développement des compétences, santé, bien être et droits, gouvernance et autonomisation des jeunes. Pour y parvenir , le déploiement d’un travail synergique entre les différents acteurs impliqués et un engagement collégial sont indispensables », a indiqué Dr Olga Sankara.

Prenant la parole, Mohamed Sidiki Kaba, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, a remercié les partenaires avant de dégager le rôle de la jeunesse dans un pays. « La population guinéenne est en majorité jeunes. Ces jeunes restent et demeurent pour notre pays le levier incontournable et indispensable pour tout processus menant à une stabilité politique, sociale, économique et culturelle. Raison pour laquelle ils ne doivent plus être une cible des actions néfastes mais plutôt des partenaires incontournables de développement. C’est pourquoi investir davantage sur ces jeunes est une nécessité. Le présent projet qui porte sur l’autonomisation des jeunes et le dividende démographique constitue une réponse efficace et efficiente », a dit l’émissaire du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Il est à noter que ce projet qui est dans sa phase pilote couvre les treize localités de la région de Mamou et il envisage des interventions en matière de renforcement de compétences qui permettent aux jeunes d’accroître leurs capacités en terme de développement de leur leadership et garantir leurs droits sexuels et reproductifs.

Boubacar R. Barry, Mamou pour Ledjely.com