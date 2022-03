GUINEE : il est temps de redresser la transition

De la tribune ci-dessous, on peut dire qu’elle est le reflet du désenchantement et de la désillusion. En effet, elle est signée de Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Front national pour la défense de la constitution (FNDC). Lui et d’autres de ses camarades dont Djani Alpha et Sékou Koundouno, rentrés de leur exil au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, avaient comme beaucoup d’autres Guinéens, salué la chute du régime du président Alpha Condé. Quelque peu rassurés par les premiers actes et discours du colonel Mamadi Doumbouya, ils avaient manifesté une certaine clémence à son égard. Mais six mois après, le doute s’installe. Alors qu’ils croyaient avoir acquis la légitimité qui permette qu’ils jouent un quelconque rôle dans la conduite de la Transition, ils se trouve qu’ils sont royalement ignorés. Mais au-delà de leur mouvement, ils estiment que la gestion version CNRD est quelque peu solitaire. En témoigne l’absence d’un cadre de dialogue. Et ils en éprouvent une certaine crainte qui fait la trame de cette tribune.

L’avènement au pouvoir du Colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021 a soulevé dans le cœur des Guinéens, confrontés à la répression du régime déchu, l’immense espoir de l’avènement d’une Guinée où l’État de droit et la rupture avec les mauvaises pratiques auraient droit de cité.

Impressionnés et convaincus par les discours du Colonel Doumbouya promettant de remettre la Guinée sur la voie de la démocratie et de l’État de droit, les Guinéens n’ont pas hésité à le considérer comme un sauveur. Au point d’oublier toutes les critiques portées à tort ou à raison sur l’homme du 5 septembre et de ne retenir que l’acte qu’il venait de poser en déposant le tyran et l’engagement qu’il prit devant le peuple de Guinée et la communauté internationale de restaurer la démocratie et l’Etat de droit.

Les militants prodémocratie qui ont, par leur lutte, favorisé la chute du dictateur sont sortis massivement le 5 septembre salué l’aboutissement de leur combat et acclamer le Colonel et ses hommes. Ces combattants de la liberté n’ont rien ménagé pour s’opposer au troisième mandat et lutter contre la délinquance électorale qu’il a engendrée. Une centaine d’entre eux a été froidement abattue et d’autres ont été blessés, emprisonnés ou contraints à l’exil. En plus, d’importants biens matériels appartenant à ces citoyens prodemocratie ont été détruits dans le cadre de la sanglante répression déclenchée par les Forces de Défense et de sécurité.

Auréolé de sa réputation d’officier courageux et respecté, le Colonel a bénéficié de préjugés favorables. Une majorité de Guinéens lui a fait confiance et l’a soutenu sans réserve.

Après six mois d’exercice du pouvoir, j’ai noté des actes positifs posés par le Colonel Doumbouya, au nombre desquels on peut citer :

La libération des détenus politiques et d’opinion ; Le retour des exilés politiques ; Le recueillement sur les tombes des victimes des violences politiques et des anciens Présidents de la Républiques ; Les séries de rencontres avec les forces vives de la nation au Palais du peuple ; La nomination d’un Premier Ministre civil et la formation d’un gouvernement civil ; La promotion des jeunes et des femmes dans les nominations au sein de la fonction publique ; La création de la Cour de répression des crimes économiques et financiers (CRIEF) ; La mise en place du Conseil national de la transition (CNT).

Au titre des impairs préjudiciables à la transition, j’ai noté :

Le refus de la publication de la liste nominative des membres du CNRD ; Le silence volontairement entretenu par le CNRD sur la durée de la transition ; L’absence de cadre de dialogue formel entre les forces vives de la nation et le CNRD pour la définition des grandes orientations de la transition ; La volonté manifeste du CNRD de défier la CEDEAO ; L’affaiblissement du gouvernement de la transition ; Le manque de volonté du CNRD pour déclencher un procès des crimes de sang ; La gestion solitaire de la transition par le CNRD ; La mise à l’écart incompréhensible de la justice et du gouvernement par le CNRD dans l’opération de récupération des biens et domaines publics de l’État.

Aujourd’hui, des Guinéens et soutiens du Colonel Doumbouya sont inquiets et s’interrogent. Le moteur de la transition est grippé : comment en est-on arrivé là ?

Le Colonel Doumbouya, sans peut-être s’en rendre compte, s’est entouré d’hommes du régime défunt qu’il avait pourtant fustigés dans ses premiers discours de Président de la transition.

Ensuite, il a nommé à des postes de responsabilité des acteurs qui ont fait la promotion du troisième mandat, contribuant ainsi à violer les règles de la démocratie et de l’Etat de droit.

Ces recyclés n’hésitent pas à narguer les combattants de la liberté et les familles des martyrs de la lutte anti-troisième mandat. Aujourd’hui les cadres civils et militaires qui tirent profit de la transition sont en majorité ceux qui s’étaient illustrés dans la promotion du troisième mandat et dans la répression des manifestations pour la défense de la constitution et contre la fraude électorale. Or, on ne peut réussir le changement annoncé qu’avec des hommes de convictions et non avec les démagogues et opportunistes dont le seul souci est d’obtenir les faveurs des dirigeants.

La légitimité du CNRD repose exclusivement sur le soutien des citoyens qui ont applaudi la chute du tyran et ont salué les réformes annoncées dans les discours de prise du pouvoir du Colonel Doumbouya. Les militants prodémocratie qui ont courageusement, au risque de leur vie, mené la lutte contre le troisième mandat sont méprisés, écartés et parfois harcelés par les autorités.

Cette situation et l’absence de tout dialogue avec les acteurs sociopolitiques fragilisent la transition et pourraient engendrer des conflits et aggraver la crise à laquelle le pays est confrontée.

C’est pourquoi il me paraît urgent de mettre en place un cadre de dialogue permanent regroupant le CNRD, le Gouvernement, le CNT, les Partis politiques, la Société Civile en présence du G5 (des diplomates) et sous la Présidence d’un facilitateur désigné par la CEDEAO.

Le Colonel peut encore sauver la situation en prenant ses responsabilités pour rediriger la boussole sur les objectifs fondamentaux d’une transition démocratique : accepter une durée de transition raisonnable et concentrer tous les efforts sur l’organisation d’élections libres, inclusives, crédibles et transparentes, aboutissant au retour à l’ordre constitutionnel et à la démocratie au pays.

En le faisant, le Colonel-président évitera à la Guinée une crise majeure et se rendra service à lui-même et à tous les Guinéens.

Ibrahima Diallo

Coordinateur de Tournons La Page Guinée,

Responsable des Opérations du FNDC

Samedi, 19 mars 2022