Ibrahima kalil Konaté de la jeunesse du Rpg : « L’audio ne fait que nous conforter dans notre position »

Alpha Condé, ancien président de la Guinée, est au centre des débats ces derniers jours. Après l’apparition d’une vidéo où on aperçoit l’ancien chef de l’Etat fêter avec faste son 84e anniversaire il y a quelques jours, c’est un audio qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Dans cet extrait sonore de 3 minutes, Alpha Condé demande une gestion « collégiale » du RPG Arc-en-ciel, son parti dirigé de nos jours par Kassory Fofana, ancien premier ministre malgré les contestations internes. Cette sortie est très appréciée par les jeunes qui n’approuvent la désignation de Kassory.

Contacté par un reporter de ledjely.com, Ibrahima Kalil Konaté, l’un des responsables au sein de la jeunesse du Rpg, se dit maintenant très rassuré avec cet audio. « L’audio est clair. Il parle d’une gestion collégiale. Et nulle part, il n’a été question d’une désignation ou d’une mise en place d’un conseil exécutif provisoire. L’audio ne fait que renforcer et conforter notre position. La désignation de kassory à la tête de ce conseil exécutif provisoire ne peut pas marcher », indique t-il, avant d’ajouter que « la vérité est en train d’apparaître. Nous, nous sommes des enfants d’Alpha Condé et nous sommes la génération politique qu’il a formée donc nous n’allons pas accepter que des bêtises s’installent au sein du Rpg Arc en Ciel »

Selon lui, si le camp Kassory avait brandi des documents, des statuts « qui n’existent nulle part », c’est parce que, dit-il, « ils pensaient que le président se trouvait dans un état comateux donc il ne pouvait pas intervenir»

Aliou Nasterlin