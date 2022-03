BAADIKO SUR LA CRIEF : « Il faut qu’on sache que ce n’est pas une justice à tête chercheuse »

Depuis sa création en décembre 2021, la démarche de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) dans les poursuites judiciaires contre des hauts responsables de l’Etat pour crimes économiques et financiers est appréciée par une écrasante majorité de la population. Contrairement à cette dernière, Mamadou Baadiko Bah, président de l’Union des forces démocratiques invite à l’impartialité et au respecte des textes de loi.

Pour l’ancien candidat à la présidentielle de 2020, la justice n’est pas un spectacle mais un prétoire avec des débats contradictoires, « les choses doivent se faire dans le respect des textes de droit. Même si nous apprécions la mise en place de la CRIEF, il faut qu’on sache d’abord est ce que ce n’est pas une justice à tête chercheuse ? Est ce qu’on ira jusqu’au bout quel que soit les supposés mis en cause ? Et surtout, est ce que l’Etat va récupérer ces milliers de milliards qui ont été détournés » ?

Au sein de l’UFD, il est encore tôt de s’exprimer sur les démarches entamées jusque-là par la CRIEF, « on jugera aux pièces. Pour l’instant, nous restons sur notre faim et si quelqu’un pense tromper le peuple de Guinée la dessus, il se trompe lui-même et nous resterons vigilent » tranche l’ancien député de l’Assemblée nationale dissoute le 5 septembre 2021, à l’issue du coup de force contre l’ancien président Alpha Condé.

Ibrahima Kindi