ENTREPRENARIAT : Enabel célèbre les talents des femmes guinéennes

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, l’Agence belge de développement, (ENABEL), en collaboration avec ses partenaires a organisé le vendredi 18 mars 2022, une journée d’exposition réunissant des PME/PMI/GIE pour mettre en lumière les femmes entrepreneures et leurs talents.

Placé sous le thème « Talents et femmes’’, l’événement relevait du programme « ENTREPRENA » et avait pour objectif donner plus de visibilité aux entreprises féminines.

La journée a commencé par l’exposition de divers produits fournis par 30 femmes entrepreneures issues de différents secteurs dont l’agriculture, l’agro-alimentaire, la teinture, la mode, l’événementiel, le digital, le bâtiment ou encore la valorisation des déchets. L’exposition a permis de mettre en relation entrepreneures et bailleurs et également accroître le potentiel clients de ces dernières.

A la suite de cette première activité, un panel de haut niveau a débattu des thématiques : accès aux financements, accès aux marchés et appui au secteur privé. L’échange entre les femmes entrepreneures et les représentants de différentes institutions et structures de financement a permis aux premières d’exposer certaines difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la mise en œuvre de leurs projets, notamment le difficile accès aux financements.

La journée a pris fin avec un défilé de mode au cours duquel des mannequins arborant le tissu local ont à leur tour mis en avant le savoir-faire guinéen dans la mode et le design.

