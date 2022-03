Le collectif des avocats de Cellou Dalein Diallo, à sa tête Me Paul Yomba Kourouma, était ce mardi 29 mars devant la presse pour s’exprimer sur les opérations de destruction des maisons qui ont touché la propriété de leur client, le weekend dernier.

Une occasion mise à profit par Me Paul Yomba Kourouma d’annoncer une plainte contre le directeur général du Patrimoine bâti public. « Nous engagerons dans les jours à venir une citation directe devant le Tribunal correctionnel [contre le directeur général du Patrimoine bâti public] pour les faits de destruction d’édifices. Il sera jugé par les juridictions nationales et il réparera les dégâts causés. Nous sommes en train d’identifier les personnes, puisse que si l’Etat en tant que personne morale n’est pas pénalement responsable, les personnes physiques, les agents, les préposés qui ont agi, eux, sont poursuivables. Dans tous les cas, cette propriété est et demeure celle du président Cellou Dalein Diallo. C’est l’Etat qui lui a procuré les titres de propriété. L’Etat devrait attendre que les juridictions se soient prononcées, mais nous avons entendu le gouvernement dire nous sommes pressé, il faut aller vite », a-t-il dénoncé.

« Nous sommes surpris »

« C’est d’abord une insulte faite à la justice et nous sommes surpris à ce jour que l’association des magistrats de Guinée ne se soit pas fait entendre et le conseiller supérieur de la magistrature n’a pas levé le petit doigt », s’est insurgé Me Paul Yomba Kourouma.

Balla Yombouno