Voici la première réaction de Charles Wright après sa suspension

Finalement le duel entre le procureur Alphonse Charles Wright et le colonel Balla Samoura semble être remporté par le commandant de la gendarmerie nationale. En effet, le ministre de la Justice vient de prendre un acte suspendant de ses fonctions le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, suite à sa sortie médiatique très musclée hier contre le patron de la gendarmerie nationale.

Peu après l’annonce de sa suspension, Alphonse Charles Wright a réagi sur cette décision à travers une publication sur Facebook. « Entre l’abus et la loi, j’ai préféré le respect la loi. Entre l’injustice et la justice, j’ai choisi la justice. Entre ma fonction et ma personne, j’ai choisi ma fonction. Que Dieu veille sur le président de la transition pour accomplir sa mission au service du peuple épris de justice », a-t-il écrit.

Les jours du procureur sont-ils désormais comptés au niveau de la Cour d’appel ? En tout cas cette publication en dit beaucoup…

N’Famoussa Siby