La FEGUIBASKET et la société Guinée Games signent un partenariat

La société Guinée Games et la Fédération guinéenne de basket-ball veulent désormais conjuguer les efforts pour le rayonnement du basket-ball dans le pays. C’est dans cette perspective que les deux ont procédé à la signature d’un partenariat ce mercredi, 30 mars 2022, dans un réceptif hôtelier de la place.

Ce partenariat entre Guinée Games et la fédération guinéenne de Basket-ball s’étend sur une durée d’un an renouvelable. Habibatou Bah directrice marketing et communication de Guinée Games revient sur les motifs de la signature de ce partenariat. « Le but c’est vraiment d’apporter cet aide que forcément la discipline n’a pas. Comme vous le savez, en Guinée, les gens sont beaucoup plus concentrés et focus sur le football et pourtant il ya d’autres disciplines comme le Basket-ball qui est aussi intéressante, et qui peut apporter des trophées mais aussi un certain épanouissement à la jeunesse guinéenne. Donc, le but c’est vraiment de mettre en avant et de leur donner cette possibilité, eux aussi, de prouver qu’ils sont capables de faire quelque chose. On apporte de l’aide financière mais notre partenariat ne se limite pas à seulement faire un chèque et à leur donner pour dire faites ce que vous voulez(…) Là on a apporté une aide financière pour toutes les compétitions qu’ils ont en cours durant cette année mais plutard ça va s’allonger sur des infrastructures mais aussi sur la formation et beaucoup d’autres choses. Généralement, les sociétés commerciales comme Guinée Games quand on s’implique dans ce type de partenariat on va rechercher de la visibilité, mais pas uniquement. Guinée Games c’est une société aussi encrée dans le social, dans l’environnement », dit-elle.

De son côté, le président de la fédération guinéenne de basket-ball se dit satisfait et espère que cette initiative permettra au basket-ball guinéen de se hisser au sommet sur Le continent à travers des infrastructures modernes. « C’est un sentiment de joie. On remerciera tout le temps Guinée Games qui nous permet aujourd’hui, non seulement de faire de la formation, améliorer nos infrastructures et surtout permettre aux enfants de Guinée de jouer au basket-ball dans des conditions acceptables. Donc, je pense que c’est un modèle à copier. Et c’est important que plusieurs autres sociétés guinéennes se lancent sur le même chemin. Cela permettra à notre pays d’évoluer surtout de rattraper les autres qui sont déjà très loin. Guinée Games est tout le temps avec nous. Cela fait maintenant un an et demi que nous collaborons avec Guinée Games et je pense que c’est une très bonne collaboration, ils sont satisfaits nous aussi nous sommes satisfaits et j’espère qu’on puisse rester ensemble sur de très longues années pour le bonheur du basket-ball guinéen. Aujourd’hui, la fédération guinéenne de basket-ball défie les plus grandes fédérations africaines donc on a besoin de beaucoup de moyens pour développer nos activités », a déclaré Sakoba Keïta.

Il faut dire que la société Guinée Games avait déjà procédé à la rénovation de la salle de basket-ball au stade du 28 septembre et plusieurs actions en faveur de ce sport avant la signature de ce partenariat.

N’Famoussa Siby