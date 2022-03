RPG/Arc-en-ciel : Kassory Fofana a pris officiellement les commandes du parti

L’ancien premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a été installé dans ses fonctions de président du conseil national exécutif provisoire du RPG-AEC ce jeudi 31 mars 2022. Un poste qu’il accepte dit-il avec beaucoup d’humilité et de respect envers Alpha Condé, le fondateur du parti.

S’adressant aux militants et responsables du parti, Dr Ibrahima Kassory Fofana, dira : « oui j’accepte, oui j’accepte la présidence du Conseil National Exécutif Provisoire du RPG ARC-EN-CIEL. Vous comprendrez chers amis que j’adresse particulièrement en cette circonstance une pensée pleine de respect et de gratitude à mon grand frère, notre champion, le président Alpha Condé. Il vous souviendra lorsqu’en mai 2018 j’ai décidé de fondre mon ancien parti, GPT dans le RPG-ARC-EN-CIEL, je voulais consolider une alliance qui à mon sens devrait matérialiser une volonté, une direction, une vision, toutes les valeurs que je partage encore avec notre champion, le Pr Alpha Condé. Oui nous étions animés par une vision partagée de construire autrement. Cette vision qui refuse d’accepter une société où les clivages communautaires, l’apport sur les diversités politiques se soient focalisés, nous disons non. »

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, la cérémonie se poursuivait dans un réceptif hôtelier, à Conakry. Militants et responsables du parti étaient massivement mobilisés même si on note tout de même l’absence de certains ténors du RPG comme Dr Mohamed Diané, ancien ministre, Amadou Damaro Camara, ancien président de l’assemblée nationale ou encore Diakariaou Koulibaly, ancien ministre.

Balla Yombouno