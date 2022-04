Kankan : une jeune fille succombe après avoir subi un viol

Ce nouveau cas de viol qui a entraîné la mort de la victime a été commis au quartier Bordo, précisément au secteur Bordo Koko. La défunte s’appelait Marie Kolié, élève en sixième année. Elle aurait été violée aux environs de 21 heure là nuit dernière par un inconnu avant de succomber plus tard à l’hôpital régional de Kankan.

C’est pendant que les parents de la victime étaient sortis la laissant seule à l’intérieur de la maison que son bourreau a profité pour abuser d’elle, selon les explications de son père, Nema Kolié, enseignant-chercheur au département Comptabilité à l’université de Kankan. « Je suis allé voir ma maman qui est souffrante mais qui a décidé hier d’aller à la marche pénitentiaire au compte de l’église à Don Bosco. Quand je partais, ma fille était couchée dehors avec sa camarade. J’ai insisté pour qu’elles entrent dans la maison, parce qu’il menaçait de pleuvoir. C’est en cours de route que j’ai été appelé pour me dire que ma fille ne se portait plus bien. Arrivée près de ma maison, ils m’ont dit qu’ils sont déjà à l’hôpital et arrivé aux urgences, on a constaté les traces de griffures et on a même vu des traces de spermes sur son corps. Je suis écœuré et dépassé par la situation », a déclaré le père de famille encore sous le choc.

Nema Kolié demande que justice soit rendue à sa fille. « Elle était très sage, respectueuse, travailleuse et elle ne méritait pas une telle fin. Je souhaite que justice lui soit rendue », a-t-il lancé.

Ce secteur périphérique de Kankan enregistre régulièrement des cas de crimes. Il y a juste quelques semaines derrière, un jeune avait froidement été assassiné par des personnes non encore identifiées.

