L’Harmattan Guinée célèbre la Journée internationale du livre pour enfants

Les éditions Harmattan Guinée, en collaboration avec l’association Guinée Culture, ont célèbré ce samedi 02 avril 2022, la Journée internationale du livre pour enfants en présence d’élèves venus des écoles privées de la commune de Kaloum.

A cette occasion, un livre a été imité par les enfants. Il s’agit du roman La bataille des deux coqs de Jean Marie Touré.

Boubacar Diallo, responsable de la littérature jeunesse chez L’Harmattan Guinée et ambassadeur Nouveau horizon, a rappelé que cette journée est célébrée depuis 1967. « Donc, on a décidé cette année de l’organiser en Guinée avec l’association Guinée Culture et les éditions Harmattan Guinée. Nous célébrons cette journée pour amener les enfants, les parents d’élèves à s’associer à nous pour que le livre et la lecture soient une priorité dans notre pays. J’invite les parents d’élèves à acheter des livres pour leurs enfants au lieu de leur acheter des téléphones », a-t-il lancé.

De son côté, Mariame Diallo, élève en classe de 8e année et présidente du Parlement des enfants de Guinée a souligné l’importance des livres : « Ils sont très importants pour nous enfants et nous demandons aux écrivains d’écrire des livres adaptés à notre âge. En tant que présidente du Parlement des enfants de Guinée, je voudrais lancer un message à tous les enfants de Guinée et aux autorités. Je demande aux nouvelles autorités de baisser le prix des livres, parce que les enfants doivent lire pour s’épanouir pour avoir du potentiel. Et je voudrais conseiller les enfants de beaucoup lire. Il ne faut pas aussi réclamer seulement des bonbons, mais il faut aussi dire à Papa d’acheter des livres pour vous ».

Balla Yombouno