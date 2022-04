Le présumé violeur de Marie Kolié parle : « après le rapport sexuel, je l’ai étranglée »

Le présumé auteur du viol suivi du meurtre de Marie Kolié a été mis aux arrêts. Face à la presse ce lundi 4 avril 2022, J Kolié a reconnu avoir violé puis étranglé sa nièce qui a fini par rendre l’âme.

C’est lui qui avait alerté la famille après le décès de la fille. Aujourd’hui, il avoue être à l’origine de la mort de la fillette. « Elle m’insultait tous les jours et à chaque fois je disais à ma grand-mère. Le samedi, quand mon grand frère est venu, j’ai mangé avec lui et après je suis allé me coucher. Quelque temps après, mon frère est parti à l’église et entretemps, elle était dans sa chambre, je suis allé la demander pour savoir pourquoi, elle m’insulte tous les jours et spontanément, elle ne m’a pas bien répondu. C’est sous l’effet de la colère que je lui ai donné une gifle et elle a voulu répliquer mais en vain ».

A la question de savoir s’il a abusé de la défunte, l’adolescent dira : « J’ai fait d’abord l’amour avec elle entre 22 heures 15 et 22 heures 20. Après, je l’ai étranglée avec mes mains parce que je ne voulais pas qu’elle le dise à mon grand frère ».

La brigade de recherches de la gendarmerie qui l’a mis aux arrêts va transférer le dossier vers les juridictions compétentes.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com