AGL Guinée et Conakry Terminal célèbrent la Journée Internationale de la Santé et de la Sécurité au Travail en faveur d’un environnement psychosocial sain

À l’occasion de la Journée Internationale de la Santé et de la Sécurité au Travail, AGL Guinée et Conakry Terminal ont organisé une journée de sensibilisation dédiée à la promotion d’un environnement de travail sain, sécurisé et respectueux du bien-être physique et psychologique de leurs collaborateurs.

Placée sous le thème de la prévention des risques psychosociaux en milieu professionnel, cette initiative, présidée par Patrick Sylvestre ZEBIHI, Directeur d’Exploitation, et tenue en présence des équipes opérationnelles et administratives des deux entités, témoigne de l’engagement constant des entreprises en faveur de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail.

« La santé et la sécurité de nos collaborateurs ne se limitent pas aux aspects physiques du travail. Le bienêtre psychologique est un enjeu majeur qui conditionne la performance durable de nos organisations. En tant qu’employeur responsable, AGL Guinée et Conakry Terminal ont le devoir de créer un environnement où chacun se sent respecté, écouté et protégé », a déclaré Patrick Sylvestre ZEBIHI, Directeur d’Exploitation de Conakry Terminal.

Conçue dans un format pédagogique, participatif et interactif, cette journée a été marquée par plusieurs temps forts. Deux sketchs de sensibilisation, présentés par un groupe de comédiens, ont illustré de manière concrète les différentes formes de risques psychosociaux en entreprise – notamment le stress professionnel, les conflits interpersonnels et la surcharge de travail – ainsi que leurs impacts sur les individus et la performance globale des organisations. Ces mises en situation ont favorisé une prise de conscience collective et stimulé les échanges entre participants.

L’événement a également été enrichi par une intervention du Professeur Mamady Mory KEITA, Psychiatre-

Addictologue, qui a apporté un éclairage scientifique et pratique sur les risques psychosociaux au travail. Il a notamment abordé leurs manifestations, leurs conséquences sur la santé mentale, ainsi que les bonnes pratiques individuelles et organisationnelles à adopter pour une prévention efficace et durable.

À travers cette initiative, AGL Guinée et Conakry Terminal réaffirment leur volonté de placer la santé, la sécurité et le bien-être de leurs collaborateurs au cœur de leurs priorités stratégiques, en cohérence avec les standards du Groupe AGL et les exigences internationales en matière de travail décent.

Les deux entités entendent poursuivre et renforcer leurs actions de sensibilisation, de prévention et d’amélioration continue afin d’ancrer durablement une culture de la santé et de la sécurité au travail, véritable levier de performance, d’engagement des équipes et de responsabilité sociale.

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur de la logistique, du transport et du transit en République de Guinée. Conakry Terminal, filiale du Groupe AGL et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, et joue un rôle clé dans la fluidité des échanges commerciaux. Engagées dans une démarche sociétale responsable, AGL Guinée et Conakry Terminal mènent chaque année des initiatives solidaires au bénéfice des populations.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE

Responsable Régional Communication & RSE Guinée – Sierra Leone – Libéria fode.diaoune@aglgroup.com – T +224 621 08 92 22