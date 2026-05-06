Tribune : l’école doit enfin devenir la clé de l’emploi

Alors que notre pays traverse une phase charnière de son histoire, une question demeure au cœur de chaque foyer guinéen, de Conakry à Nzérékoré : quel avenir pour nos enfants ? Malgré les diplômes accumulés, notre jeunesse se heurte trop souvent au mur du chômage. En tant qu’écrivain engagé dans la recherche de « Solutions », je suis convaincu que le mal est profond : notre système éducatif est déconnecté des réalités de notre marché du travail.

L’école du diplôme contre l’école du métier

Pendant trop longtemps, nous avons privilégié la forme sur le fond. Nous formons des théoriciens là où notre économie a soif de techniciens, d’agronomes, d’ingénieurs en mines et d’experts en numérique. Le « Guide de la Solution » que je préconise repose sur un constat simple : un système scolaire qui ne prépare pas à la vie active est un système qui fragilise la nation.

Trois piliers pour une refondation urgente :

1. L’adéquation Formation-Emploi : Il est impératif d’intégrer les entreprises privées dans la conception des programmes universitaires. Nos centres de formation professionnelle (ENAM, écoles techniques) doivent devenir le cœur battant de notre éducation.

2. La valorisation des métiers de la terre et de l’industrie : La Guinée est un scandale géologique et agricole. Pourtant, nos jeunes boudent ces secteurs. Nous devons transformer nos écoles en incubateurs de projets concrets où l’étudiant apprend à transformer nos ressources sur place.

3. L’éducation civique et entrepreneuriale : L’école ne doit plus seulement apprendre à « chercher un travail », mais à « créer de la valeur ». L’esprit d’initiative doit être enseigné dès le secondaire.

Un contrat de confiance avec les familles

Chaque parent guinéen consent à des sacrifices immenses pour scolariser ses enfants. Cette dépense ne doit plus être un pari risqué, mais un investissement garanti. La refondation que je propose n’est pas qu’une réforme technique, c’est un impératif moral.

L’heure n’est plus aux simples constats, mais à l’action. Redonnons à l’école guinéenne sa fonction première : être le moteur du développement économique et le rempart contre la précarité. C’est à ce prix, et seulement à ce prix, que nous bâtirons la Guinée de demain.

Amadou Lamarana Bah, écrivain et essayiste

Biographie de l’auteur

Amadou Lamarana BAH est un écrivain et essayiste guinéen originaire de Télimélé. Observateur attentif des dynamiques sociales de son pays, il s’est imposé par une plume engagée, dédiée à l’éveil des consciences et à la promotion de solutions concrètes pour le développement de la nation.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence :