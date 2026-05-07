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Gbessia : un camion-remorque écrase un homme sous le pont de l’aéroport

Par LEDJELY.COM

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi 6 mai, sous le pont du grand carrefour de l’aéroport, dans la commune de Gbessia. Le drame a coûté la vie à un homme dont l’identité n’a pas encore été révélée. 

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, la victime se trouvait à bord d’une moto au moment des faits. Les circonstances du drame laissent apparaître une succession d’événements tragiques impliquant un camion-remorque transportant un conteneur et un véhicule en panne immobilisé sur la chaussée.

Encore sous le choc, le conducteur de la moto, Yamine Fofana, qui s’en est sorti avec quelques égratignures, est revenu sur les circonstances de l’accident.

« Je partais à Behanzin pour accompagner le vieux. Arrivés sous le pont, un camion-remorque transportant un conteneur roulait derrière nous. Entre-temps, nous avons aperçu un véhicule en panne que des personnes tentaient de pousser. J’ai klaxonné pour qu’ils libèrent le passage. Soudain, quelqu’un a ouvert brusquement la portière dudit véhicule. Nous sommes alors tombés, et le camion a percuté le vieux. Il est décédé sur place… c’est le père de mon ami », a-t-il déclaré en larmes.

Alertées, les forces de l’ordre, notamment la police routière et la gendarmerie, se sont rapidement rendues sur les lieux pour effectuer les constats d’usage.

Après les premières constatations, le corps de la victime a été transporté à l’hôpital national Hôpital National Donka. Le conducteur de la moto y a également été conduit pour les besoins de l’enquête.

Aminata Camara

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