Pour mettre fin aux violences faites aux femmes, le Club des jeunes filles leaders de Guinée a organisé récemment des activités de sensibilisation à Conakry. Au cœur de ces activités, une nouvelle approche : la masculinité positive pour lutter contre le fléau que sont les violences basées sur le genre. En marge de ces activités, Oumou Hawa Diallo, membre du club s’est entretenue avec une reporter du Djely.

Ledjely.com : Vous avez participé récemment à l’organisation d’une activité de sensibilisation sur l’approche de la masculinité positive. En quoi consiste cette approche ?

Oumou Hawa Diallo : L’idéal de cette sensibilisation sur la masculinité positive, c’est non seulement de conscientiser les hommes sur les violences faites aux femmes, mais aussi les impliquer dans la lutte. Parce que si vous entendez qu’on parle de violences à chaque fois ou qu’on parle des cas de viols, de mariages d’enfants, de mutilations génitales féminines, c’est parce que d’une part ce sont les hommes qui sont responsables. Ce n’est pas une fille qui viole une autre fille. Ce n’est pas une autre fille qui vient épouser une fille qui n’a pas l’âge de 18 ans. Sur le sujet de l’excision, on dit que ce sont les femmes qui le font mais c’est aussi les hommes qui poussent les femmes à le faire parce qu’il y a certains qui disent qu’ils ne vont pas épouser une fille qui n’est pas excisée. Donc l’idéal de la sensibilisation, c’est d’impliquer les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes parce que nous estimons que s’ils sont acteurs des violences que les femmes subissent, ils peuvent être aussi les personnes qui vont nous aider à éradiquer ces fléaux.

Quels sont résultats auxquels vous vous attendez à l’issue de cette campagne sensibilisation ?

Lors de la sensibilisation, nous avons touché les marchés, les motards, les garages et nous sommes aussi partis dans des écoles et universités. Ce qu’on attend de cette sensibilisation, c’est de voir un résultat positif. Tout d’abord, c’est impliquer les hommes, faire passer le message qu’on leur a véhiculé parce qu’il y a d’autres lors de la sensibilisation, ils ont dit que ce que nous faisons c’est un combat noble et qu’ils vont nous accompagner dans ce que nous faisons. Nous attendons qu’à leur tour ils sensibilisent d’autres personnes, notamment dans leur entourage.

Dans notre société avec des pesanteurs socioculturelles très ancrées, comment pensez-vous pouvoir atteindre vos objectifs ?

Ce n’est vraiment pas facile parce que quand nous sommes sur le terrain, on nous dit que ce que nous faisons va à l’encontre de la religion, de nos traditions. Mais nous on pense que ce que nous faisons ne va pas à l’encontre de la religion ni de la tradition. Parce qu’on dit que l’excision est une pratique religieuse. Non, il n’est écrit dans aucun passage du coran que l’excision est une pratique religieuse ou que c’est de la sunna. Avec les sensibilisations et les messages que nous faisons véhiculer, on pense que le combat va aboutir.

Au-delà de la sensibilisation, quelles autres stratégies utilisez-vous pour espérer réduire les violences à l’égard des femmes ?

Au-delà de la sensibilisation, nous faisons des causeries éducatives, animons des émissions interactives car dans les médias les plus suivis, on estime qu’il y a beaucoup de personnes qui regardent la télé.

Propos recueillis par Elisabeth Zézé Guilavogui